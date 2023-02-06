مبادرة حرية القائد أوجلان تنصب خيمة اعتصام في الطبقة للمطالبة بتحقيق حرية القائد الجسدية

توافد أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وأهالي بلدة الجرنية والشبيبة الثورية السورية ووجهاء وشيوخ العشائر إلى خيمة الاعتصام للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

بدأت فعالية الخيمة بإلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس المدني، جمعة الأحمد، رحب خلالها بالحضور ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وباسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، هدى العوان كلمة قالت فيها: "نبارك لكم هذه الخيمة الوطنية المشرفة التي بنيت على الانتماء الحقيقي للمشروع الذي يهدف إلى تعزيز أخوة الشعوب والعيش المشترك وفق رؤية القائد عبد الله أوجلان".

وبينت هدى العوان "أن صمت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) دليل على شراكتها في العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في إمرالي دون أي رادع قانوني لدولة الاحتلال التركي".

وأكدت هدى العوان "أنهم لن يستطيعوا حجب شمسنا وأن المؤامرة التي حيكت ضد المفكر والفيلسوف القائد عبدالله أوجلان ووضعه في سجن بعيد عن مقاومة الحياة دليل على خوفهم من مشروع الأمة الديمقراطية الذي يدعو إلى تحرير الشعوب من الأنظمة الاستبدادية الحاكمة".

وفي ختام كلمتها أكدت هدى العوان على السير وفق نهج وفكر وفلسفة القائد أوجلان والنضال على كافة الأصعدة حتى يتحقق مطلب الشعوب التواقة إلى الحرية بتحرير القائد جسدياً والقضاء على الأنظمة الاستبدادية".

تلاها عرض سنفزيون عن تفاصيل المؤامرة التي حيكت ضد القائد أوجلان وأهداف هذه المؤامرة.

وتوافد اليوم إلى خيمة الاعتصام وفد من الإدارة المدنية بمجلسيها التنفيذي والتشريعي واللجان التابعة لها ومجلس عوائل الشهداء ومكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة.

ومن المقرر أن تختتم فعالية خيمة الاعتصام يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية ظهراً.

(س ك/ف)

ANHA