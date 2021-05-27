مبادرة  لشبيبة عفرين للحد من انتشار ظاهرة تعاطي المواد المخدرة

تأتي هذه الحملة بمبادرة ذ من شبيبة عفرين، في إطار النشاطات الشبابية التي أطلقها مجلس مقاطعة الشهباء في منتصف أذار الماضي تحت شعار"النضال الشبابي نحو القاعدة المجتمعية".

وتستمر الحملة ليومين متتالين، حيث يتضمن اليوم الأول توزيع أكثر من 1000 منشور وملصق في كل من قرى (احرص، فافين، تل رفعت، احداث، كفر نايا) التابعات لمقاطعة الشهباء.

في حين يتضمن اليوم الثاني عقد محاضرات توعوية بحضور عشرات الشباب، وتوضيح أسباب انتشار ظاهرة تعاطي المواد المخدرة وطرق مكافحتها والحد منها بعد معالجة أسبابها.

(ل ش/ مـ)

ANHA