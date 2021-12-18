مبادرة الإصدار الدولية تترجم المجلد الثاني من مانيفستو الحضارة للقائد أوجلان إلى اللغة الإيطالية

قامت مبادرة الإصدار الدولية مع Punto Rosso بترجمة المجلد الثاني من مانيفستو الحضارة الديمقراطية للقائد أوجلان "الحضارة الرأسمالية: عصر الآلهة غير المقنعة والملوك العراة"، إلى اللغة الإيطالية وطباعتها في إيطاليا، حسب وكالة فرات للأنباء.

وفيما يتعلق بنشر الكتاب، قالت المبادرة: "نحن فخورون ومحظوظون أن نقدم لقرّائنا الإيطاليين المجلد الثاني من كتاب" الحضارة الرأسمالية: عصر الآلهة غير المقنعة والملوك العراة".

ويكشف القائد أوجلان في هذا الكتاب أن الرأسمالية ليست نتاج الأربعمائة عام الماضية فحسب، بل هي استمرار للحضارة الكلاسيكية، حيث يبحث القائد في التسلسل الهرمي والسلطة والاحتكار والدولة القومية التي تمهد الطريق لظهور الرأسمالية والسيادة، ويعلق القائد على تعريف الرأسمالية بشكل وثيق أكثر من المؤرخ الفرنسي، فرنان بروديل، وكارل ماركس، بأهمية أكبر على القيمة المضافة ومركزية السلطة أكثر من نمط الإنتاج، وهكذا فإن الهدف المركزي للانتقاد من قبله هي الدولة القومية الرأسمالية التي هي أقوى وحدة اقتصادية وعسكرية وأيديولوجية.

ويقول القائد أوجلان إن القوة الرئيسة للهيمنة الرأسمالية هي المنافسة على العبودية الطوعية، التي مهدت من قبل هذه الهيمنة الرأسمالية.

كما يؤكد القائد أوجلان أن الرأسمالية ليست في مسار قوي على الرغم من أنها كانت في ذروة العولمة، مشيراً إلى أنها قد تكون في أضعف مراحلها وعلى وشك الانهيار؛ كما يقول إن الأزمة الآن أعمق من أي وقت مضى، وتحاول عملية العولمة الأميركية التي يتم تحديثها من خلال نشر الأزمة على الأرض والفضاء، السيطرة على الأزمة وإعلان الشرق الأوسط، على أنها منطقة الأزمة الرئيسة، ومنطقة الحرب الاستراتيجية.

ويُكمل هذا المجلد الثاني رحلة القائد أوجلان عبر تاريخ الحضارة والحرية، مما يمهد الطريق للمجلد الثالث، علم اجتماع الحرية، الذي سيُنشر في ربيع هذا العام؛ ويبدأ هذا الكتاب بمقدمةٍ بقلم رادها دوسوز والذي يتطرق إلى مناقشات القائد أوجلان حول الوعي، كما توجد في الصفحة الأخيرة جملة كتبها أنطونيو نيجري مأخوذة من مقال بعنوان "حوارات لبناء حياة حرة"، حيث جاء في المقال: "إن القائد أوجلان سجين أسطوري في القرن الحادي والعشرين مثلما كان المناضل مانديلا في القرن العشرين"، ففي القرن الحادي والعشرين، تظهر سلسلة من المفاهيم التي أصبحت حجر أساس في البناء السياسي للعالم الجديد"

(ف)