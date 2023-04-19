مبادرة الإدارة الذاتية هي مفتاح السلام للأزمة السورية العالقة

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء (18 نيسان) مبادرة لحل الأزمة السورية، مؤلفة من 9 بنود، من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب السوري.

وأكدت الإدارة الذاتية في مبادرتها على وحدة الأراضي السورية والاستعداد للقاء حكومة دمشق والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية؛ من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية.

وأكد سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي - سوريا صالح كدو أنّ مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هي مفتاح السلام للأزمة السورية والسوريين، ونوه "كونها تحلل بعمق الواقع السوري وأزمتها، وتستوفي في مضمونها جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنصف كافة المكونات والقوى والأطراف السياسية في سوريا".

ورأى صالح كدو ضرورة وضع الإدارة الذاتية القضية الكردية على رأس أجنداتها، وقال: "يجب على الإدارة الذاتية أن تضع حل القضية الكردية على رأس أجنداتها".

على جميع السوريين الالتفاف حول المبادرة وتبنيها

وأوضح كدو "مرة أخرى تشدد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر مبادرتها، على أن الحل الجذري لهذه الأزمة العالقة يكمن فقط عبر الحوار السوري، وبمشاركة الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه ومشاربه، بعيداً عن أجندات الدول والقوى المتدخلة".

ودعا صالح كدو كافة السوريين وقوى والأحزاب السياسية والأطراف الوطنية وحكومة دمشق للالتفاف حول مبادرة الإدارة الذاتية وتبنيها ومناقشتها، وشدد على أن يكونوا أصحاب موقف إيجابي منها كونها تخدم الشعب السوري.

(خ ع/أ ب)

ANHA