مبادرة (الأمل في عطائكم) تبدأ بتوزيع سلل غذائية

تستمر المبادرات والمساعدات في شمال وشرق سوريا بمناسبة حلول شهر رمضان.

في هذا السياق، أطلق الهلال الأحمر الكردي اليوم، مبادرة (الأمل في عطائكم)، التي فتحت المجال أمام تحويل زكاة الفطر، إلى معونات وتوزيعها عبر المجالس.

ويهدف الهلال الأحمر إلى توزيع 1000 سلة غذائية على أسر ذوي الهمم في شمال وشرق سوريا.

بدأت المبادرة من مدينة قامشلو، عبر توزيع 100 سلة غذائية تحوي (رز، وبرغل، وشعيربة، وشاي، وزيت، وملح، وطحين وعدس)، على أسر ذوي الهمم في المدينة، بالتنسيق مع منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة ومجلس قامشلو.

وستستمر المبادرة لتوزيع كافة السلل الغذائية حتى تاريخ 15 نيسان/ أبريل الجاري.

(خ ع/آ)

ANHA