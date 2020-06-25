وتلا البيان من قبل مسؤولة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني مهى نمور، باسم المبادرة التي تضم التجمع ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ورابطة جين النسائية، ناشدت فيه هيئة الأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية ومختلف المنظمات والمؤسسات الحقوقية المعنية لتهيئة وتوعية الرأي العام بشأن المعتقلات السياسيات، والضغط على الحكومات المعنية إطلاق سراح المعتقلات السياسيات فوراً.

كما طالبت جميع المنظمات والجمعيات النسائية في لبنان للانضمام إلى حملتهن هذه دعماً للمعتقلات السياسيات، مؤكدة استمرارية الحملة حتى تحقيق أهدافها، وذلك بتسيير مختلف الأنشطة في هذا السياق.

(ز غ)