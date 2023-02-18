نظمت مبادرة "نون لحرية أوجلان" ندوة في العاصمة اللبنانية بيروت، لنقل نتائج زيارتها للمجلس الأوروبي ولجنةCPT لمناهضة التعذيب، تزامناً مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال القائد أوجلان.

بدأت الندوة بدقيقة صمت على أرواح الشهداء، قبل الحديث عن المبادرة التي أطلقتها ناشطات نسويات وحقوقيات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى السعي لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، والتعريف بفكره ونشر أفكاره وفلسفته، بالإضافة إلى التعريف بنضاله الدؤوب من أجل نصرة الشعوب المظلومة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

نتائج زيارة المجلس الأوروبي

وفي كلمة باسم المبادرة ألقتها عضو المبادرة سعاد محمود، قالت إن فكر القائد عبدالله أوجلان انتشر رغم اعتقاله الجسدي، وحدث هذا من خلال لقاء المحامين بالقائد أسبوعياً، ولكن عندما التمسوا أنه ينشر فكره قلصوا الزيارة إلى مرة في الشهر، ثم مرة كل ستة أشهر، فمرة في السنة، وكانت آخر مرة عام 2018.

وأعربت سعاد محمود عن قلق عضوات المبادرة والشعب الكردي والمؤمنين بفكر أوجلان، على القائد جراء تواصل اعتقاله الجسدي.

وأكدت عضو المبادرة أن هذا القلق دفعنا إلى إنشاء عدة مبادرات منها سورية ومصرية وعربية وأممية، إضافة إلى مبادرة نون التي تترأسها السيدة سوسن شومان، التي التقت مع المجلس الأوروبي، الذي تجاوب مع طلباتها بالإفراج عن القائد أوجلان، إلا أن المجلس أكد أن السلطات التركية لا تتجاوب معها وترفض تحريره جسدياً من سجن إمرالي.

وأضافت سعاد محمود أن لجنة CPT لمناهضة التعذيب رفضت لقاء وفد "مبادرة نون لحرية أوجلان"، وعزت ذلك إلى الضغط عليها من السلطات التركية.

رمزية القائد والقضية الكردية

وبعد انتهاء كلمة مبادرة نون أكد الحضور أن الفكر الأوجلاني، تخطى مفعوله منطقة الشرق الأوسط، وعبر القارات، وتجاوز الأبعاد الجغرافية والحدود السياسية، وترى الشعوب الحرة في تبني تلك الأفكار، واستلهامها؛ كسراً لنير العبودية وأغلال الاستبداد.

وأضافوا أن الدولة التركية مهما حاولت عزل القائد أوجلان، "فلن تستطيع حجب أفكاره وفلسفته عن الشعوب المؤمنة به فتطلعاته النيرة، وفلسفته؛ باتت منهلاً فكرياً تجاوز جدران السجن الصماء، وغدت جزيرة إمرالي؛ مصدراً للإشعاع الفكري والحضاري والإنساني".

(كروب/ك)