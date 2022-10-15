الندوة، عقدت صباح اليوم، وحضرها لفيف من الناشطات النسويات في العديد من المنظمات النسائية في لبنان. حيث بدأت الندوة بكلمة ألقتها الناطقة باسم مبادرة نون لحرية أوجلان، سوسن شومان، تطرقت فيها إلى أسباب وتداعيات المؤامرة الدولية ضد المفكر القائد أوجلان، واستفاضت في التحدث عن الانتهاكات القانونية السافرة التي يتعرض لها في سجن إمرالي.

ثم تحدثت عضوة لجنة التوعية والتدريب في المبادرة سوسن محمود، عن فلسفة القائد أوجلان لاسيما بخصوص حرية المرأة، وكيف أن هذا يعد أحد أهم الأسباب التي بثت الذعر في قلوب القوى الإمبريالية والرأسمالية العالمية، مما دفعها إلى حبك خيوط هذه المؤامرة الدولية.

بدورها، تطرقت رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان بشرى علي، إلى فلسفة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد أوجلان، والملتفة حول حرية المرأة وأخوة الشعوب وحول ثقافة العيش السلمي المشترك بين كافة شعوب المنطقة، "التي طالما نادى بها أوجلان وجسدها بقوة خلال مسيرته النضالية، مما اعتبرته القوى الدولية العظمى حجر عثرة أمام تمرير سياساتها القائمة على تشتيت وتأليب الشعوب ضد بعضها البعض، لا سيما الشعبين الكردي والعربي، وهذا كان أحد أهم الأسباب أيضاً لحياكة ونسج خيوط هذه المؤامرة الدولية".

وفي نهاية الندوة، دارت النقاشات حول أهمية فلسفة أوجلان لكل شعوب ونساء المنطقة، وحول ضرورة الغوص في الفكر التحرري المعاصر.

(سـ)

ANHA