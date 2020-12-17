واغتيلت مقدمة البرامج الأفغانية، ملالي مايواند، وسائقها بتاريخ/10 كانون الأول/ ديسمبر في هجوم مسلح، تعرّضت لها أمام منزلها في مدينة جلال آباد في أفغانستان، في حادثة تسلّط الضوء على زيادة العنف ضد الصحفيين هناك.

ملالي مايواند كانت أيضًا ناشطة في مجال حقوق المرأة والأطفال منذ (25 عامًا)، وليست أول من يُستهدف في أسرتها، حيث قتل مسلحون مجهولون أمها التي كانت ناشطة أيضًا قبل خمسة أعوام.

وتنديدًا بالحادثة أصدرت "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام" في لبنان بيانًا كتابيًا إلى الرأي العام.

ونص البيان كالتالي:

"باسم "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام" نُندّد وبشدة اغتيال الصحفية الأفغانية، والمذيعة في فضائية "انعكاس" وعضو مركز حماية الصحفيات الأفغانيات، ملالي مايواند، مع سائقها في جلال أباد، وذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعلى يد التنظيم الإرهابي داعش، الذي تبنّى عملية الاغتيال هذه، ليُضيف إلى قائمة جرائمه السوداء، جريمةً أخرى يندى لها جبين البشرية.

وإنّنا إذ نُعرِب عن أسفنا وألمنا العميق لهذه الحادثة المريرة، فإنّنا نَعتَبِرها جريمة حرب بكل معنى الكلمة، سيّما وأنّها حصلت في يومٍ ينادي فيه العالَم أجمع بصَون حقوق الإنسان، ما يعني أنّها رسالةً واضحةً في وصول حالات انتهاك حقوق الإنسان إلى أقصاها في يومنا الراهن.

من جهة أخرى فإنّنا وكعضوات فاعلات في "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام" نؤكّد على أنّ مثل هذه الحوادث تُزيد من همَّتنا وعزيمتنا، وإصرارنا على مواصلة العمل الدؤوب في سبيل نصرة حقوق المرأة خصوصاً، وحقوق الإنسان عمومًا في وجه كافة أشكال الإبادة، ونشدّد على العمل النسائي المشترك كصمَّام أمانٍ للوقوف في وجه الذهنية البطريركية التي تستهدف النساء المناضلات والرياديات في كل مكان".

عاشت المرأة الحرة!

لا لإبادة النساء!

(س و)

ANHA