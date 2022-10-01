تدخل المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان عامها الـ24، وجميع الشعوب التواقة للحرية وعلى رأسهم الشبيبة والمرأة الكردستانية وجميع الأشخاص المؤمنين بنضال القائد، ينظمون الفعاليات والنشاطات ويخرجون إلى الساحات مطالبين بالحرية الجسدية له.

وفي وقت المؤامرة على القائد، ازداد غضب الشعب الكردي، ونظمت فعاليات تنديد على نطاق واسع، وكان قادتها شبيبة كردستان مبادرة الشبيبة من أجل الحرية، ومع اقتراب الذكرى السنوية لانطلاق المؤامرة في 9 تشرين الأول، نشرت بياناً إلى الرأي العام، بخصوص حملة هاشتاغ واسعة تطلقها على وسائل التواصل الافتراضي.

المبادرة أشارت إلى أن الحملة ستنطلق في مساء يوم 8 تشرين الأول تحت شعار " حان وقت الحرية "و" هلموا إلى معركة الحرية"، ودعت للمشاركة الواسعة فيها.

وجاء في البيان الكتابي الذي نشرته المبادرة:" إلى الرأي العام وشعبنا الوطني، المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان تخلف وراءها 24 عاماً ، وكان هدف المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا واليونان، ضد القائد هو إبادة حركة الحرية والشعب الكردي.

لأن العائق الأكبر أمام القوى المهيمنة، والتي تحاول خلق حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط هي حركة حرية كردستان والقائد عبد الله أوجلان التي تحولت فلسفته وأيديولوجيته لأمل كبير بالنسبة لشعوب الشرق الأسط والعالم.

ولأن أيديولوجية القائد آبو ضد فكرة ونظام الرأسمالية، حاولت الدولة الوحشية باعتقال القائد تصفيته وتجزئة وتقسيم حزب العمال الكردستاني ليبقى الشرق الأوسط وسط الجهل لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك.

القائد وهو في إمرالي هزمهم، وقدم ضد المؤامرة، ولكل العالم مشروع الأمة الديمقراطية، كحل جذري، وأخذ بيد المرأة التي كانت الأساس في الحضارة وجعل منها مقاتلة عظيمة، والقيم التي تأسست اليوم وشعار " المرأة حياة حرة" والذي يرتفع في شوارع إيران شاهد.

حالة الاستسلام التي عاشها الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام كل هذه القيم، اليوم وأمام كريلا حرية كردستان وبعمالة مع الاحتلال التركي تستمر وتحت راية PDK تسيل دماء المئات من الكرد الأحرار.

ولأنهم فقدوا قوتهم أمام الكريلا لجأوا إلى أكثر الأساليب قذارة، أرادوا الانتصار باستخدام الغازات الكيماوية والسامة. أمام جرائم الحرب التي تمارس بحق الكريلا يلتزم الجميع الصمت. يتحدثون بدون خجل عن المقاومة التي يبديها الشباب الكرد بروح فدائية.

القائد آبو والمقاتلون الفدائيون لحركة حرية كردستان سيعطون بمقاومتهم التاريخية أكبر رد ضد العزلة. في عصر كهذا والذي يتطلب فدائية في أعلى المستويات يعطون الرد الحقيقي للعدو ببناء الحياة الجديدة.

سيتم إفشال المؤامرة الدولية بالضربات القوية التي تلقتها القوى المهيمنة في زاب. نموذج الأمة الديمقراطية، الأيكولوجية وحرية المرأة سيتم إحياؤه في الشرق الأوسط كافة والعالم بدمقرطة كردستان. ستزرع بذور الحياة الجديدة وستنمو في البداية في قلوب شعوب الشرق الأوسط.

ونحن كمبادرة الشبيبة المطالبة بالحرية، في ليلة هذا اليوم الملعون وبشعار " حان وقت الحرية"، " هلموا إلى معركة الحرية" وبتاريخ 8 تشرين الأول في الساعة 20:00 بتوقيت آمد سنقيم فعاليات كبيرة في الساحات وكذلك على المواقع الإلكترونية وسنبدأ بحملة هاشتاغ تنديداً بالمؤامرة الدولية.

نناشد كافة شعوب الشرق الأوسط وفي مقدمتهم الشبيبة والمرأة الشابة الكردية، المؤسسات وأصدقاءنا الديمقراطيين- الوطنيين لدعم فعالياتنا وإفشال المؤامرة الدولية.

من أجل مستقبل ديمقراطي وحر الحرية لأوجلان".

(سـ)