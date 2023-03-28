مبادرات تعكس التكاتف الاجتماعي في شمال وشرق سوريا

لتعزيز روح التكاتف ضمن المجتمع في شمال وشرق سوريا، وخاصة خلال شهر رمضان، تقوم مبادرات فردية وجماعية بجمع تبرعات مالية وعينية؛ لتقديمها للمحتاجين في المنطقة.

منها، المبادرة التي تشرف عليها جمعية السلام الإنسانية في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، والتي تستهدف كافة شمال وشرق سوريا.

مبادرة لتخفيف الأعباء

كشفت مديرة جمعية السلام الإنسانية، كلستان عزيز، أن الجمعية باتت وجهة ميسوري الحال والمقتدرين للتبرع حسب قدراتهم، وقد جمعت حتى الآن 90 مليون ل. س؛ لتقديمها للمحتاجين وتخفيف العبء عنهم في هذا الشهر.

ولا تقتصر التبرعات على المال فقط، بل تشمل الألبسة الجديدة ولكافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى التبرع بـ 70 رأس غنم وبقرة واحدة، سيتم توزيع لحمها على الأسر، حسب الجمعية.

ويتضمن برنامج الجمعية خلال أيام رمضان، توزيع 2100 وجبة إفطار على أسر محتاجة، بالإضافة إلى تجهيز 1500 سلة غذائية.

في حين سيتم تقديم لباس العيد لنحو ألف طفل في شمال وشرق سوريا، في حين ستستفيد 300 أسرة من تبرعات مادية بين 200 و300 ألف ل. س، بالإضافة لتقديم الدواء لـ 70 مريضاً في ناحية الدرباسية.

إقبال كبير على التبرع

وأكدت كلستان أن "المقتدرين بادروا في هذا الشهر للتبرع وكان الإقبال كبيراً، وما زال مستمراً".

وبحسب القائمين على جمعية السلام، فإن حملتهم تستهدف المحتاجين بالدرجة الأولى (ذوي الهمم والأرامل واليتامى والمهجّرين)، وتجري في جميع مدن ونواحي شمال وشرق سوريا؛ وهدفهم تعزيز روح التكاتف الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن حملات مشابهة كثيرة قد انطلقت في شمال وشرق سوريا، كتعبير على التكاتف الاجتماعي، وبعضها يستمر بتقديم المساعدات طوال العام.

(سـ)

ANHA