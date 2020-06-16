مازال مصير المعتقلين لدى أسايش PDK بسبب تظاهرهم ضد هجمات الاحتلال مجهولاً

تعرض قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق الدفاع المشروع في باشور "جنوب" كردستان"، لهجمات جوية نفذتها طائرات الاحتلال التركي.

وخلال تظاهرة خرجت من قبل مجموعة من أهالي هولير، رفضاً للهجوم وتنديداً به، عرقلت قوات أسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني التظاهرة التي كانت متوجهة للاحتجاج أمام مبنى الأمم المتحدة.

وبحسب المعلومات، اعتقلت أسايش الحزب الديمقراطي 24 شخصاً من بينهم عضوة ممثلية حزب الشعوب الديمقراطية مزكين آري وهيوا عمر عضوة المكتب السياسي للحزب الشوعي، واقتادتهم إلى مركز الأسايش في هولير.

الأسايش تحججت بعد عرقلة التظاهرة بعدم الحصول على الترخيص، وانتشار فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للتظاهرة أيوب حمد لوكالة ROJNEWS: "لقد أردنا أن نخرج في تظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة للتنديد بالهجوم التركي ليلة أمس، على جنوبي كردستان، لكن أسايش هولير لم تسمح لنا بذلك."

(سـ)