مايينزا من منبج: سننقل انطباعاتنا إلى الإدارة الأمريكيّة

جاءت تصريحات نادين مايينزا خلال مؤتمر صحفيّ عقدته في مدينة منبج عقب سلسلة زيارات شملت عدداً من مؤسسات الإدارة المدنية في منبج وريفها.

وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في منبج وريفها محمد خير شيخو.

وذكر شيخو أنّ نادين مايينزا زارت خلال جولتها المؤسّسات واللجان الخدمية ومنها لجنة البلديات, المجالس المحلية, لجنة التربية والتعليم, ولجنة الاقتصاد والزراعة, لجنة المالية ولجنة المرأة، حيث تمّ الاجتماع مع هذه اللجان والهيئات ومكاتب المجلس التنفيذي ومكتب منظّمات الشؤون الإنسانية، وتمّ شرح آلية عمل هذه اللجان والمؤسسات.

نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين مايينزا أعربت عن سعادتها بزيارة مدينة منبج، وذكرت أنّ هذه المناطق تعيش تجربة استثنائية من أن تحررت من مرتزقة داعش وتأسيس الإدارات الذاتية والمدنية.

وأثنت نادين مايينزا على ما تتمتّع به المجتمعات في المنطقة من احترام وحرية للمعتقدات والأديان، وكذلك أشادت بدور المرأة المتميز في مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها.

ونوهت نادين مايينزا أنّ التمست مشاركة متساوية لجميع المكونات والأعراق والطوائف من العرب والكرد والتركمان والشركس في جميع هيئات ومؤسسات الإدارة. كما أشارت إلى أنّها تلقّت معلومات خلال زيارتها حول وجود عوائل مسيحية في المدينة اضطرت أثناء احتلال مرتزقة داعش إلى الفرار، وتمنت أن تعود تلك العوائل إلى المدينة والمشاركة في إدارتها.

كما تطرّقت أيضاً إلى الصعوبات التي تعيشها الإدارات المدنية وبشكل خاص فيما يتعلق بالتهديدات التركية، أشارت إلى ضرورة الاعتراف السياسي بهذه الإدارات، وأكدت أنّهم سينقلون انطباعاتهم إلى الإدارية الأمريكية كما وأنّهم سيعملون على نقل توصيات للإدارة الأمريكية بضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا.

كما أكّدت أنهم سيعملون على الضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على تركيا لسحب قواتها من سوريا، والضغط على المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ع/ك)

ANHA