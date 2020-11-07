مايينزا من كوباني: حرّية المعتقدات تواجه الخطر التّركيّ

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساءَ اليوم، السبت، وجمعَ نائبي الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات، نهاد أحمد و زوزان بكر، ووفد المفوضية الأمريكية الدولية للحريات الدينية، عقبَ جولة في متحف المدينة الذي يضم جزءاً من دمار المدينة خلال المعارك ضد داعش، وفي مزار الشهيدة دجلة، وكنيسة الأخوة في المدينة.

وعبّرت نائبة رئيس المفوضية الأمريكية الدولية للحريات الدينية ناديين مايينزا، في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ في مبنى المجلس التنفيذي لإقليم الفرات، عن تفاؤلهم من نظام الإدارة الذاتية والتجربة الفريدة التي تطبّق في مناطق شمال وشرق سوريا، في خضم الحرب والحصار في هذه المناطق مشيرةً إلى أنّ "الخطر التركي لا يختلف عن خطر داعش".

وحول سؤالٍ طرحه مراسلنا عن مدى الضغط الذي تمارسه المفوضية على الأطراف السياسية والدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، لإيقاف الهجمات التركية تجاه الخليط الديني في شمال وشرق سوريا، أوضحت مايينزا، "إن الشعب في أمريكا مستاءٌ من الجرائم والممارسات التركية في المنطقة بشكلٍ عام، إننا نفعل كل شيء في سبيل إنهاء التهديدات التركية، في ظل ما تتمتّع به المنطقة من حرية في المعتقدات".

هذا ومن المقرّر أن يلتقي الوفد بعدد من أعضاء وإداري مؤسسات المرأة في الإقليم يوم غد الأحد.

وتأتي الزيارة في إطار جولةٍ يقوم بها وفد المفوضية الأمريكية للحريات الدينية، إلى المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، واللقاء بالمسؤولين والإداريين في مناطق مختلفة.

(ز س/ك)