مايكل روبن: ترامب حاول استغلال مشاعر الأمريكيين عبر خطة الانسحاب

وكثرت خلال الفترة الماضية، التحليلات حول خطوات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بشأن الانسحاب من سوريا والعراق وأفغانستان.

وفي 17 من شهر تشرين الثاني الحالي، أعلن البنتاغون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا بتخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

كما أطلق المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري تصريحات حول الوجود الأمريكي في سوريا، زاعمًا بأنه كان يخفي عدد القوات الأمريكية الحقيقة عن ترامب.

"الانسحاب الأمريكي.. خطة ترامب لاستغلال مشاعر الأمريكيين"

وحول ذلك تحدث لوكالتنا الباحث في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة "AEI" مايكل روبن، قائلًا: "تاريخيًّا، كان الأمريكيون قادرون على الوقوف بمعزل عن الأحداث العالمية، لأننا كنا نشعر بالحماية من خلال فصلنا عن كل من أوروبا وآسيا بوساطة محيطين، ولكن خلال فترة إدارة وودرو ويلسون (1913-1921) بدأت الولايات المتحدة في المشاركة باستمرار خارج نصف الكرة الأرضية الخاصة بنا، وبعد عقدين من الصراع شبه المستمر في الشرق الأوسط وأفغانستان، حيث يعاني اقتصادنا من الكثير من المآزق، يتساءل العديد من الأمريكيين عما إذا كان التدخل الأمريكي يستحق كل هذه التكلفة".

وأكد روبن "أن ترامب من خلال دعواته إلى الانسحاب من أفغانستان والعراق يحاول استغلال مشاعر الأمريكيين، مشيرًا إلى أن "تلك المشاعر ليست مشتركة على نطاق واسع بين الجمهوريين أو الديمقراطيين".

وأضاف "يعتقد ترامب أن سحب القوات بما في ذلك الموجودة في شمال شرق سوريا، سيحرر الموارد لمواجهة التهديدات الحقيقية للولايات المتحدة، لكن بايدن يفهم بشكل أفضل أهمية التحالفات ومن المرجح أن يعاكس أي أمر لترامب في اليوم الأول من حكمه".

'تصريحات جيفري تهدف إلى حث ترامب على الانسحاب الكامل خدمة لتركيا'

وتعليقًا على تصريحات جيمس جيفري التي قال فيها إنه لم يخبر دونالد ترامب بحقيقة عدد الجنود الأمريكيين في شمال وشرق سوريا، رأى روبن "جيفري مسؤول أيضًا إلى حد ما، ومن المرجح أن مقابلته التي تفاخر فيها بكيفية بقاء مئات القوات الأمريكية في سوريا كانت تهدف إلى حث ترامب على الانسحاب الكامل من أجل استرضاء تركيا أكثر".

'ترامب لم يدرك أن الشراكة مع الكرد هي مفتاح لمنع إحياء داعش'

وبحسب روبن، فإن ترامب ينوي من هذه الانسحابات توفير المال، ويرى أن ما يقوم به ترامب ليس بالأمر الاستراتيجي وبأنه لم يدرك أن الشراكة الأمريكية - الكردية في شمال شرق سوريا هي مفتاح لمنع إحياء داعش.

ونوه مايكل روبن إلى أن "أي انسحاب أمريكي من المنطقة سيشجع تركيا وإيران على محاولة السيطرة على ما يمكنهما من نفوذ قبل أن يغيّر بايدن المسار، ومع ذلك، فإن الإهمال الذي يمارسه ترامب مع القوات الأمريكية والتحالفات الأمريكية سيكون له تكلفة باهظة على الثقة في الولايات المتحدة لعقود قادمة".

وقال الباحث الأمريكي في ختام حديثه: "ترامب يحاول ببساطة أن يُظهِر لجو بايدن أنه شخص مبتدئ وغير متمرس قبل مغادرته البيت الأبيض".

(آ س)