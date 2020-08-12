مايكل روبن لهاوار: يجب على أوروبا وأمريكا توجيه ضربة مؤلمة لتركيا

وقال تقرير جديد للمفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قبل أيام، إن تركيا لا تزال مركز عبور إقليمي لمرتزقة داعش.

ووصفت القيادة الأوروبية الأمريكية تركيا، وبحسب التقرير عينه بأنها "محور التسهيل الرئيس" لمرتزقة داعش، وقالت: "إن الأمن على الحدود الجنوبية للبلاد مع سوريا والعراق لا يزال يمثل مشكلة، على الرغم من جهود القوات الشريكة على الأرض في كلا البلدين".

وكثرت خلال الفترة الماضية الانتقادات والاتهامات الغربية لتركيا بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا.

ابتزاز تركي لأوروبا

وحول ذلك تحدث المسؤول السابق في البنتاغون مايكل روبن لوكالة أنباء هاوار قائلًا: "بصراحة، ليس لدي آمال كبيرة بخصوص ذلك، فالأوروبيون ضعفاء أمام تهديدات أردوغان الذي طالما يهدد بإطلاق العنان للمهاجرين وإرسالهم إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "طالما أظهر أردوغان أنه قادر على السيطرة على ترامب سواء بالتملق لدى الأخير أو برشوته".

خيارات أوروبا للضغط على تركيا

ويرى روبن قائلًا "الطريقة الوحيدة لمحاسبة تركيا هي أن تقوم أوروبا بتوجيه ضربة لتركيا، ولكي تكون الضربة مؤلمة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف على الفور عن السماح للخطوط الجوية التركية بدخول مطاراتها وأن يوقف جميع الرحلات الجوية إلى موانئ بحر إيجة التركية والبحر الأبيض المتوسط".

خلاف بين الخارجية والبنتاغون

وكشف روبن قائلًا "التقرير يشدد على أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى في تركيا كحليف بخلاف ما يراه البنتاغون".

وأوضح "وزارة الخارجية الأمريكية لا تمثل السياسة الخارجية الأمريكية النهائية، وفي حال تعارض وزارة الخارجية الأمريكية مع البنتاغون فإن البيت الأبيض يعمل حينها كقاضٍ، قد يمارس جيمس جيفري سياسة الخداع حيال ذلك، لكنه يفتقر الآن وبشكل متزايد إلى ثقة الأغلبية في الإدارة الأمريكية".

"على الكرد أن يضغطوا لمعاقبة تركيا"

وحول التوتر الأمريكي – التركي وفرض عقوبات على الأخيرة أوضح روبن "أعتقد أن واشنطن ستفرض عقوبات على أنقرة، ولكن كرد فعل على تعامل تركيا مع روسيا وليس لأي أمر آخر، ولذلك على الكرد أن يضغطوا لضمان عدم إفلات أنقرة من العقاب".

(ي ح)

ANHA