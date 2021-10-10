معوقات للإدلاء بالأصوات في قضاء شنكال وتوقّف أجهزة خاصة بالاقتراع عن العمل  

وانطلقت اليوم،10 تشرين الأول، الانتخابات النيابية العراقية، حيث افتُتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الـ07.00 من صباح اليوم، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 18.00 بتوقيت العراق.

في قضاء شنكال يحق للمقترعين التوجه إلى 87 مركزاً متوزعاً في عموم القضاء، للإدلاء بأصواتهم.

لكن بحسب معلومات من القضاء، فإن العديد من المعوقات تواجه الأهالي في التصويت، كعدم ظهور أسماء العديد منهم في المراكز المسجلين فيها، مما يضطرهم للعودة إلى مراكز أخرى .

في حين أكدت معلومات أن العديد من الأجهزة الالكترونية الخاصة بالاقتراع توقفت في العديد من المراكز.

هذا وتوقفت 7 أجهزة عن العمل في مركز ناحية تل عزير، فيما توقفت 3 أجهزة في مركز سيبا شيخ خدر، إلى جانب توقف جهازين في مركز تل قصب وجهاز في مركز دوكري.

هذا وكان مرشح حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، الشيخ سمير درويش، قد قال في لقاء لوكالة روج نيوز، بعد الإدلاء بصوته "عشرات الأجهزة في العديد من مراكز التصويت لا تعمل"، مشيراً إلى أن هناك سياسة معادية ضد المجتمع الإيزيدي.

(سـ)