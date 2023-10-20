معتصمون: سنوسّع نضالنا لتحقيق أهداف الحملة العالمية

يواصل أهالي مقاطعة قامشلو اعتصامهم تحت خيمة الاعتصام، التي نصبت في الـ 17 من الشهر الجاري، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية".

في اليوم الرابع لخيمة الاعتصام، شارك فيها أهالي ناحية جل آغا التابعة للمقاطعة، بالإضافة إلى أهالي بلدة التنورية التابعة لمدينة قامشلو وأعضاء شركة نوروز، وعوائل الشهداء وأعضاء المبادرة الشعبية في مقاطعة قامشلو.

ولدى وصول الوفود من الأماكن المذكورة، كان في استقبالهم أهالي ناحية كركي لكي، الذين تناوبوا ليلة أمس تحت خيمة الاعتصام.

وبدأت فعاليات اليوم الرابع بالوقوف دقيقة صمت أجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المبادرة الشعبية لمقاطعة قامشلو، عبد الحليم حكو، كلمة أكد فيها أن القائد عبد الله أوجلان كرّس حياته لأجل قضايا الشعوب، وهو الوحيد الذي عرف معنى الاشتراكية ونفذها على أرض الواقع، وأن ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا شاهد على هذا الفكر.

بينما حيّا عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) حميد حسين، مقاومة المعتصمين تحت خيمة الاعتصام، ولفت الانتباه إلى مقاومة حركة حرية كردستان، وقال: "هذه الحركة ضحّت وناضلت دائماً من أجل حرية هذا الشعب، لذا فإن المؤامرة الدولية تستهدف الإنسانية جمعاء في شخص القائد عبد الله أوجلان، حرية القائد الجسدية هي حرية جميع الشعوب، ومن أجل تحقيق ذلك علينا أن نكون مستعدين للمقاومة والنضال دائماً".

أما عضو هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا الشيخ راغب الفارس، فأوضح أن المؤامرة الدولية هدفت للقضاء على الفكر الديمقراطي والحر بمشاركة العديد من الدول الفاشية والرأسمالية، وقال: "اعتقدت هذه الدول أنها باعتقال القائد سيتمكنون من القضاء على المشروع الذي تشبّع بفكره جميع شعوب العالم، وعندما أفشلت هذه المؤامرة توجهت تركيا بدعم خارجي إلى احتلال بعض مناطقنا واتباع سياسة التغيير الديمغرافي فيها".

ودعا الشيخ راغب الفارس، الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال التركي لرفع لعزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان.

بدوره، أعلن الإداري في حزب سوريا المستقبل بناحيتي جل آغا وكركي لكي، غازي إبراهيم، تضامنهم مع الحملة العالمية للقائد عبد الله أوجلان وأوضح: "لنكن على ثقة أن النصر والحرية من حليف مكونات شمال وشرق سوريا، وبوقوفنا معاً على هذه الأرض سنضمن الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ودعت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، شعوب العالم للمشاركة في الحملة العالمية لأجل القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "المؤامرة الدولية ضد قائد الإنسانية تستهدف الكرد وشعوب الشرق الأوسط عموماً، وبلا شك لن تصل أزمات الشرق الأوسط إلى أي حل دون الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ".

من جانبه، استذكر الشيخ محمد القادري، أحد آيات الله تعالى، قائلاً: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) وذلك يعني أن الله يبين أن أي شعب أو مكون أو مذهب وطائفة ودين، يكون أصحابه على الاستقامة والصدق مع نفسه وقادته ورسوله، فذلك الشعب يبشره الله بالأمان وعدم الخوف، وهذا ما نلتمسه في شعبنا العظيم والصامد الذي لا يخاف ولا يتردد في المقاومة، وباقٍ على أرضه ومتسمك بقيادته وإرادته وفيلسوفه العظيم".

وبعد الانتهاء من الكلمات عرض سنفزيون يتضمن شرح حيثيات المؤامرة الدولية ومصالح القوى الدولية التي شاركت فيها، بالإضافة إلى تقديم فقرة أغاني عن مقاومة القائد عبد الله أوجلان من قبل فرقة الشهيد خبات التابعة لناحية تربه سبيه.

وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام بتوافد أهالي حي قدوربك بمدينة قامشلو لخيمة الاعتصام.

(س أ/آ)

ANHA