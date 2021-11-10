معتصمون: خيانة الديمقراطي الكردستاني لن تثنينا عن النضال

يستمر اعتصام معبر سيمالكا بعد دخوله الشهر الثاني وسط مشاركة أسر الشهداء وأمهات السلام وأهالي إقليم الجزيرة بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات والمنظمات المدنية والحقوقية، ومكتب شؤون الأديان، للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم لذويهما.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وفي هذا السياق، توافدت، صباح اليوم، قوات حماية المجتمع، والمرأة وحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام وسط ترديد الشعارات المنددة بالخيانة.

وتوقف المشاركون في ساحة المعبر وتوجهوا نحو بوابة فيش خابور حاملين صور شهداء خليفان وصور القائد وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية المجتمع والمرأة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى القيادي في قوات حماية المجتمع في إقليم الجزيرة، محمد جميل كلمة أشار من خلالها إلى حساسية المرحلة الراهنة بالنسبة للشعب الكردي في حماية الوجود والمكتسبات، وتابع "في هذا الوقت بالتحديد يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني بخيانة الشعب الكردي لتحقيق مصالحه الحزبية الضيقة، في تحالفه مع الفاشية التركية التي تحاول بكل الوسائل القضاء على الوجود الكردي".

أما الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة، آهين علي، فقد أوضحت أن أعداء الكرد يستمرون بممارسة كافة الانتهاكات للقضاء على الوجود الكردي.

وأكدت آهين: "خيانة الديمقراطي الكردستاني لن تؤثّر على عزيمة وإرادة الكرد في النضال من أجل الحرية على أساس فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان"، مضيفة: أن " شمال وشرق سوريا أصبحت رمزاً للمقاومة والنضال".

(ع ع / آ)

ANHA