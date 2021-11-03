معتصمون في سيمالكا: خيانة PDK خطر على القضية الكردية

تستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) منذ 23 نيسان الماضي، وتُستخدم في هذه الهجمات أسلحة كيماوية. وذلك بدعم من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحوّل إلى شريك في الهجمات.

ولا يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني المعلومات الاستخباراتية فقط للدولة التركية، بل ينفذ الهجمات ضد قوات الكريلا، مثل هجوم خليفان في 28 آب المنصرم، الذي قام فيه بنصب كمين استهدف مجموعة من مقاتلي الكريلا وتسبب باستشهاد 5 منهم، من بينهم الشهيدان (تولهلدان رامان وسردم جودي) من أبناء روج آفا.

ويثير هذا الأمر سخط الشعب الكردي، الذي ينظم فعاليات تستمر منذ الـ 5 تشرين الأول في معبر سيمالكا الحدودي لتسلّم جثماني الشهيدين تولهدان وسردم اللذان استشهدا في الكمين.

PDK يفتح المجال لجيش الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاته في أجزاء كردستان

وقال المشارك في خيمة الاعتصام، من ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، يوسف يحيى: "إن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي السبب في عدم توحيد الصف الكردي، وفتحت المجال لجيش الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاته ضد أجزاء كردستان".

وأضاف "لم تتخلَّ الدولة التركية يوماً عن هجمات الإبادة ضد الشعب الكردي، واليوم يحاولون عبر الديمقراطي الكردستاني القضاء على المكتسبات المتحققة في جنوب كردستان وروج آفا".

وشبّه يوسف خيانة الديمقراطي بكتلة السرطان التي تنتشر للقضاء على مكتسبات الشعب الكردي. واستنكر في نهاية حديثه ممارسات الحزب الديمقراطي وشدد على الأهمية بمكان لاستمرار الفعاليات المناهضة لنهج الخيانة.

نهج الخيانة للديمقراطي الكردستاني خطر على القضية الكردية

وتعليقاً على تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية قال المواطن عبدالكريم أحمد "للأسف يستمر نهج الحزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئ، إنه حليف للسياسة القذرة للدولة التركية بشكل واضح. وهذا ما يقال له خيانة وعمالة. لن يقبل الشعب الكردي هذه الخيانة أبداً".

وبيّن أحمد في ختام حديثه أن نهج الخيانة الذي يسير فيه الديمقراطي الكردستاني تشكل خطراً على القضية الكردية برمتها.

(آ)

ANHA