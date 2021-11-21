معتصمون في سيمالكا: الحزب الديمقراطي الكردستاني هو سبب الاحتلال التركي لجنوب كردستان

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء للمطالِبة بتسليم جثامين الكريلا، في معبر سيمالكا الحدودي، مع استمرار استهتار مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني بمطالب أسر الشهداء.

ونظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في الـ 5 من تشرين الأول المنصرم في معبر سيمالكا الحدودي فعاليةً تطالب بتسليم جثماني مقاتلي الكريلا اللذين ينحدران من روج آفا (الشهيدة تولهلدان رامان والشهيد سردم جودي) لذويهما.

وحول ذلك، تحدث المشارك في خيمة الاعتصام لوكالتنا، آرام بشار، من أهالي مدينة الحسكة الذي استنكر ممارسات الحزب الديمقراطي، وشدد على الأهمية القصوى لاستمرار الفعاليات المناهضة لنهج الخيانة.

وأضاف: "على الرغم من كل المناشدات ومشاركة الأهالي وأسر الشهداء في خيمة الاعتصام لم يستجب الديمقراطي الكردستاني لمطالب المعتصمين"، معتبراً "أن ممارسات الديمقراطي وعدم تسليمه جثامين الشهداء، منافية للأديان والعادات العشائرية والأعراف الدولية، ودليل واضح للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التركية في جنوب كردستان".

وناشد آرام بشار في ختام حديثه، أهالي جنوب كردستان الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني لتسليم جثامين الشهداء.

وبدوره، طالب علاء ممدوح المشارك في خيمة الاعتصام الديمقراطي الكردستاني بتوضيح موقفه حيال الاحتفاظ بجثامين شهداء خليفان، وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين، مضيفاً أن "سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي السبب في عدم توحيد الصف الكردي، وفتحت المجال لجيش الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاته ضد أجزاء كردستان".

(آ)

ANHA