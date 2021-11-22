معتصمون في سيمالكا يطالبون شعب جنوب كردستان للانتفاض بوجه سياسات PDK

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 49.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتوافد صباح اليوم، أعضاء اتحاد غرفة التجارة واتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا.

وتجمّع أعضاء اتحاد غرفة التجارة واتحاد الأصناف في ساحة معبر سيمالكا في ديرك، وتوجهوا إلى معبر فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقي بيان من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا، فريال محمد.

وشجب البيان في مستهله سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي في هجماته ضد قوات الكريلا، وبيّن "أن العائق الأكبر أمام تحقيق طموحات شعبنا، رغم التضحيات الجسام، هو التشتت الكردي وتآمر الكردي على الكردي مع أعداء قضيته، فاليوم وفي الوقت الذي باتت فيه الفاشية التركية تترنح أمام المقاومة الأسطورية للكريلا في جبال كردستان الحرة، يلجأ العدو التركي إلى جر الديمقراطي الكردستاني إلى ألاعيبه والسعي إلى ضرب حركة التحرر الكردستانية".

وتابع "كان المفروض أن يكونوا إلى جانب الكريلا في خنادق الشرف والكرامة، لا وكلاء عن الدولة التركية في إراقة دماء الكريلا المدافعين عن منجزات الشعب في كل مكان".

وأضاف البيان "إذا كان الديمقراطي الكردستاني يعتقد أن إرضاء الدولة التركية على حساب معاداة الكريلا والدم الكردي هو حماية مكتسباته وتجنبه الخطر التركي، فإن التاريخ علّمنا أن تركيا الفاشية تهدف إلى إمحاء كل ما يتعلق بالشعب الكردي ووطنه، ومؤخراً كشفت تركيا، على لسان وزير دفاعها، عن حقيقة ذهنية الدولة التركية التي أنكرت حتى باشور كردستان ودون اعتبار للديمقراطي الكردستاني الذي يعتبر تركيا صديقاً وحليفاً".

واعتبر البيان أن "استهداف الكريلا وصمة عار على جبين الحركات السياسية الكردية الصامتة على هذه الأفعال، وانتهاك لكل الأعراف والقيم الإنسانية والثقافة الكردية".

وفي الختام، ناشد البيان كافة القوى الوطنية والرأي العام الكردي وخاصة في باشور استهجان أفعال الديمقراطي الكردستاني ومطالبته بتسليم جثامين الشهداء والعودة إلى الخط الوطني الكردستاني.

(ع ع /آ)

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