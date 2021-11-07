معتصمون في سيمالكا يطالبون PDK بالتخلي عن الخيانة وتسليم جثامين الشهداء لذويهم

تستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان منذ 23 نيسان الماضي، وتُستخدم في هذه الهجمات الأسلحة الكيماوية، وذلك بدعم من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي تسبب بالاحتلال التركي لأراضي كردستان.

ويثير هذا الأمر سخط الشعب الكردي، الذي ينظم فعاليات، منذ الخامس من تشرين الأول في معبر سيمالكا الحدودي؛ لتسلّم جثماني الشهيدين تولهدان وسردم اللذين استشهدا في كمين خليفان في 28 آب الماضي.

وشدد أحد المعتصمين في سيمالكا، يوسف رمضان، من أهالي كركي لكي، على أنهم سيستمرون في الاعتصام، الذي دخل يومه الـ 33، حتى تحقيق مطالب أسر الشهداء في تسلّم جثماني الشهيدين، وقال: "سنستمر بالفعاليات المنددة بخيانة الديمقراطي الكردستاني، ولن نتوقف حتى يحتضن تراب روج آفا شهداءنا".

وأضاف واصفاً أفعال الديمقراطي الكردستاني بـ "العار لحزب كردي يدّعي مساندة الشعب، ويرتكب تحت هذه المسميات الجرائم عبر مساندة عدو الشعب الكردي".

واختتم حديثه بالقول: "لن نقبل بعداء الحزب الديمقراطي الكردستاني للشعب الكردي عبر استهداف قوات الكريلا".

وبدوره أكد حسين حاجو، من أهالي كركي لكي، على سعيهم وراء حريتهم، وقال: "نسعى إلى تحقيق حريتنا من خلال مقاومة قوات الكريلا الذين يناضلون ويضحون بدمائهم من أجل الشعب الكردي"، وعدّ "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني خطراً على القضية الكردية".

(آ)

ANHA