يواصل أهالي مقاطعة قامشلو اعتصامهم تحت خيمة الاعتصام، التي نصبت في الـ 17 من الشهر الجاري، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، تحت شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية".

شارك في اليوم الخامس لخيمة الاعتصام، أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات التربية والتعليم، الداخلية، ولجنة المحروقات ومجلس العدالة الاجتماعية.

ولدى وصول الوفود من الأماكن المذكورة، كان في استقبالهم أهالي ناحية جل آغا وأمهات السلام، الذين تناوبوا ليلة أمس تحت خيمة الاعتصام.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، لفت عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس، أحمد الخلف، إلى سياسات العزلة والتعذيب التي تنتهج من قبل الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان. وأوضح أن الاحتلال يهدف لمنع انتشار فكر القائد في الخارج.

وشجب الصمت الدولي ومواقف المنظمات التي تدعي حماية حقوق الإنسان، وتوجه بخطابه لها قائلاً:" عبر مواقفكم الخاضعة لحماية المصالح أثبتتم فشلكم في حماية حقوق الإنسان ومشاركتكم في المؤامرات التي تحاك ضدنا"، وتابع " لن تستطيعوا إخضاعنا؛ لأننا مستمرون في النضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية".

من جهته، أشار الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، إلى علاقة الشعب مع القائد عبد الله أوجلان، وأشاد بالانضمام الزخم للأهالي في فعالية الاعتصام وأوضح أنه يدل على الارتباط الوثيق بنهجه.

وأضاف بركات "تكاتف المكونات وشعب المنطقة، وتطبيق فلسفة القائد عبد الله أوجلان ومشروعه الديمقراطي القائم على العيش وفق مبادئ الحرب الشعب الثورية وأخوة الشعوب هو ضمان حرية القائد "، وشدد " هذا الارتباط سيتوج بـ تحرير القائد جسدياً".

وبدوره، نوه المتحدث باسم قبيلة الشرابيين في سوريا والعراق، محمد عارف البو حمدون، " القائد يمثل أصالة مفاهيم المجتمع وشعوب المنطقة، حافظ على القيم ودعا لأخوة الشعوب والوحدة".

وأكد "كعشائر عربية اليوم لن نعول على أحد سنناضل وفاءً لفكر القائد عبد الله أوجلان".

وأما عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل حميس، عمشة المانع، فجددت العهد على تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وبعد الانتهاء من الكلمات عرض سنفزيون يتضمن شرح حيثيات المؤامرة الدولية ومصالح القوى الدولية التي شاركت فيها، بالإضافة إلى تقديم فقرة أغاني عن مقاومة القائد عبد الله أوجلان من قبل فرقة ولات التابعة لناحية عامودا.

وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام بتوافد أهالي حي جودي بمدينة قامشلو لخيمة الاعتصام.

(خ ع/آ)

ANHA