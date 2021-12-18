معتصمو سيمالكا: يجب ألا يختلق الحزب الديمقراطي الكردستاني الأعذار لنفسه

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي تُنظم في معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين الكريلا الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في يومها الـ 75. يواصل المعتصمون اعتصامهم رغم البرد والمطر وأشاروا إلى أنهم مصرّون على استلام جثامين الكريلا الشهداء رغم كل تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأعربت عضوة مجلس ناحية تل تمر المعتصمة في سيمالكا راما سيدو عن استيائها وسخطها وأوضحت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قام بإغلاق بوابة فيش خابور الحدودية بدلاً من أن يستجيب لمطالب المعتصمين وقالت: "يحاول العدو فصل أجزاء كردستان الأربعة عن بعضها البعض بالفعل. ويقطعون الآن الصلة بين باشور وروج آفا. أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني الحدود بذرائع وحجج واهية. نحن مصرون على استلام جثامين شهدائنا".

"فعاليتنا ستستمر"

وأوضحت عضوة مؤسسة المرأة في تل تمر نجلاء سيميلا أنهم يطالبون بتسليم جثامين الكريلا يومياً ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني ردّ بإغلاق المعبر الحدودي. ووجهت نجلاء سيميلا هذه الرسالة "سنستمر بفعاليتنا حتى لو أغلقوا الحدود".

وأطلق مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في الخامس من تشرين الأول الماضي فعالية خيمة اعتصام في معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بجثامين الكريلا الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني. وتستمر الفعالية في يومها الـ 75 لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني ردّ على مطلب عوائل الشهداء والمعتصمين بإغلاق بوابة فيش خابور الحدودية في السادس عشر من كانون الأول الجاري.

ANHA