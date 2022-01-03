معتصمو سيمالكا: سياسات الديمقراطي الكردستاني تعادي القضية الكردية

دخلت فعالية خيمة الاعتصام شهرها الرابع وسط مناشدات القوى الوطنية والسياسية ومكونات شمال وشرق سوريا بضرورة الاستجابة لمطالب المعتصمين وذوي الشهداء بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

توجه اليوم، أهالي ناحية تربه سبيه إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي؛ لاستلام المناوبة من أهالي بلدة كرباوي التابعة لمدينة قامشلو.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقى باسم أهالي ناحية تربه سبيه، نسيم مراد، كلمة شجب من خلال خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني واستهدافه لقوات الكريلا في منطقة خليفان.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر مصاب واحد، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

أضاف نسيم مراد مخاطباً الحزب الديمقراطي الكردستاني "هذه الممارسات لا تخدم سوى مصلحة الأنظمة الفاشية والمحتلة لكردستان"، وشدد على أن استهداف الكريلا يخالف القيم الكردية والإنسانية والأعراف الدولية.

ودعا الديمقراطي الكردستاني إلى العدول عن سياساته التي تعادي القضية والشعب الكردي، وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

(ع ع /آ)

ANHA