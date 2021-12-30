معتصمو سيمالكا ينددون بخيانة الديمقراطي الكردستاني وإغلاقه للمعابر رداً على مطالبهم

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، منذ 5 تشرين الأول، في ساحة معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 87.

كان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

زار خيمة الاعتصام اليوم أعضاء مؤسسات المجتمع المدني التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة، وعبّروا عن رفضهم لمواقف الحزب الديمقراطي.

ووقف أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أمام بوابة معبر فيش خابور دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ليدلي بعدها الرئيس المشترك للمكتب التنظيمي لحركة المجتمع الديمقراطي في الحسكة، فرحان داوود بكلمة، استذكر فيها شهداء الحرية، وشجب خيانة الحزب الديمقراطي ورفضه تسليم جثامين الشهداء.

وأضاف داوود "إن عدو الشعب الكردي يحاول إعادة وإحياء لوزان جديدة من خلال خلق فتنة بين أبناء الشعب الكردي"، وتابع "على شعب باشور كردستان تحمّل مسؤوليته تجاه الشهداء ويدعمنا من أجل تسليم جثامين الشهداء".

وأشار إلى أن قرار إغلاق المعابر بحجة توجّه الشبيبة إلى بوابة فيش خابور "عار عن الصحة"، واعتبرها "مؤامرة دولية تقودها الفاشية التركية لكسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا".

هذا وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي حتى استلام جثامين شهداء.

(ع ع/آ)

ANHA