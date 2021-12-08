معتصمو سيمالكا يحملون الحزب الديمقراطي المسؤولية عن هجوم شنكال

يستمر الاعتصام الذي نظمه مجلس عوائل الشهداء لليوم الـ 65 على التوالي؛ للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وزار خيمة الاعتصام اليوم، أعضاء هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، حيث تحدث الرئيس المشترك للهيئة سليمان عرب.

الأسر هنا لكن الحزب الديمقراطي لا يزال يلتزم الصمت

وقال سليمان عرب: "استشهد مقاتلو الكريلا على يد الحزب الديمقراطي ولا يسلموننا جثامينهم. منذ أيام والأسر تشارك في الاعتصام، ولكن المسؤولين في الحزب الديمقراطي يلتزمون الصمت. تريد الأسر أن تدفن جثامين أبنائها في مراسم تليق بهم".

وعبّر سليمان عرب عن استيائه إزاء خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال: "الحزب الديمقراطي يواصل سياساته القذرة ضد شعبه، وكما فعل على مدار التاريخ، فإنه يواصل اليوم أيضاً خيانته وعداءه. العدو يهاجم جبال كردستان بالأسلحة الكيماوية والطائرات. فيما يقوم الحزب الديمقراطي بمحاصرة مناطق الكريلا. ولا يكتفي بذلك، بل يدعم الأعداء سياسياً من أجل شرعنة احتلال جنوب كردستان وشنكال وكري سبي وسري كانيه عفرين".

كما أشار سليمان عرب إلى موقف قوات الدفاع الشعبي التي أعلنت استعدادها للدفاع عن جنوب كردستان: "على الرغم من كل ذلك فإن موقفنا واضح. وقد أعلنت قوات الدفاع الشعبي مؤخراً عن موقفها الوطني ضد هجمات داعش التي استهدفت كركوك وأسفرت عن استشهاد البيشمركة، وأكدت استعدادها للدفاع عن جنوب كردستان وجميع أجزاء كردستان. ولكن للأسف فإن رد الحزب الديمقراطي على ذلك كان إطلاق النار على الكريلا ودعم الأعداء".

كما عبّر سليمان عرب عن سخطه إزاء الهجوم الذي حدث أمس في شنكال، وقال: "الحزب الديمقراطي هو المسؤول؛ لأنه يعتبر وجود المحتلين مشروعاً. مما سمح للدولة التركية بالهجوم الذي أسفر عن استشهاد الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال. لقد أدى الهجوم إلى استشهاد مدني شارك في الحرب ضد داعش، هذه هي حقيقة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

نداء إلى أهالي جنوب كردستان: يجب أن تدركوا الحقيقة

ونوّه سليمان عرب إلى أن المجلس الوطني الكردي في سوريا أيضاً يشرعن الاحتلال التركي، وقال: يجب على شعبنا أن يفضح هذه الخيانة ويحاسب مرتكبيها. هم الذين استقبلوا نصر الحريري الذي تلطخت يده بدماء شعوب شمال وشرق سوريا. إنهم يفعلون كل ما في وسعهم من أجل القضاء على مكتسبات شعب روج آفا، ولذلك فإننا لن نناشد حكومة جنوب كردستان، بل نناشد أنباء شعبنا في جنوب كردستان معرفة هذه الحقيقة".

وأكد سليمان عرب أنهم سيواصلون فعالية الاعتصام حتى تتمكن الأسر من استلام جثامين أبنائها.

(ك)

ANHA