معتصمو سيمالكا يدعون إلى تصعيد النضال في وجه سياسات الإبادة

لا تزال فعاليات خيمة الاعتصام مستمرة، وسط المناوبات وزيارة الهيئات إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور (جنوب كردستان) في اليوم الـ 106؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان.

وتوجه صباح اليوم، أعضاء هيئة المالية في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين.

وكان في استقبالهم أعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديرك، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت أمام بوابة فيش خابور إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى باسم هيئة المالية في إقليم الجزيرة، ماجد الناصر، عضو مكتب المالية والضرائب في جل آغا، كلمة أشاد بدور المعتصمين بعد مرور 106 أيام على نصب خيمة الاعتصام، وقال: "نستمر بالاعتصام في الخيمة التي تمثل أعلى قيم البطولة والعزة والكرامة في وجه الطغاة المتمثل بالفاشية التركية".

ولفت الناصر خلال حديثه إلى "أن تعنت الديمقراطي الكردستاني في الاستجابة لمطالب عوائل الشهداء، يمثل خيانة لمكتسبات الشعب الكردي".

وفي الختام دعا إلى التكاتف وتصعيد المقاومة في وجه سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بدعم من الديمقراطي الكردستاني، وأكد "سنحقق النصر عبر دعم مقاومة الكريلا ومناصرة كافة القوى الديمقراطية الثورية في العالم".

هذا وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

(ع ع /آ)

ANHA