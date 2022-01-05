معتصمو سيمالكا لـPDK: مساندتك للفاشية التركية خيانة بحق الشعب الكردي وقيمه التاريخية

دخل الاعتصام شهره الرابع، وسط استمرار مناشدات الأهالي والقوى الوطنية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية التضامن مع مطالب مجلس عوائل الشهداء في استلام جثامين شهداء الكمين الغادر الذي نصبه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان آب الماضي.

ويواصل ذوو الشهداء والمناوبون تحت خيمة الاعتصام اعتصامهم منذ 93 يوماً للمطالبة بجثامين الشهداء، بجانب معبر سيمالكا الحدودي المقابل لمعبر فيش خابور. وسط رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء.

وكان مسلحو الحزب لديمقراطي الكردستاني قد نصبوا في الـ 28- 29 آب الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 مقاتلين وأسر مقاتل مصاب، فيما نجا السابع، حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

هذا وشارك مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة ومؤسسات المجتمع المدني في جل آغا اليوم الأربعاء، في خيمة الاعتصام التي دخلت يومها الـ 93.

كان في استقبالهم أهالي ناحية تربه سبيه المناوبون تحت خيمة الاعتصام، وسط الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد وصولهم إلى بوابة فيش خابور ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، محمد داوي، كلمة قال فيها: "كفى لرفض حكومة باشور كردستان مطالب المعتصمين في معبر سيمالكا بتسليم جثامين الشهداء"، مضيفاً أن اعتصامهم مستمر حتى استلام جثامين الشهداء.

أشار داوي إلى أن عوائل الشهداء والمعتصمين في خيمة الاعتصام لا يمكنهم السكوت وإنهاء اعتصامهم حتى استلام جثامين الشهداء، وقال للحزب الديمقراطي الكردستاني: "كفى للخيانة ومساندة الفاشية التركية، عليكم العودة إلى الخط الوطني والدفاع عن حقوق الشعب الكردي".

مضيفاً "إن إرسالكم لقواتكم إلى مناطق الدفاع المشروع وبرفقة القوات التركية عار بحق قيم ومبادئ الشعب الكردي، لأن غاية اردوغان هي خلق اقتتال داخلي بين أبناء الشعب الكردي".

ومضى محمد داوي مختتماً "إن كشفكم لمواقع قوات الكريلا ومساندتكم للفاشية التركية خيانة بحق الشعب الكردي وقيمه التاريخية، لذا فالتاريخ لن ينسى المؤامرات التي ارتكبتها قواتكم في منطقة خليفان واستهداف قوات الكريلا في كمين غادر".

هذا، ومن المقرر أن يتوافد أعضاء اتحادات تربه سبيه، وتل حميس وجل آغا يوم غد الخميس، إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا للتضامن مع المعتصمين.

(ع ع/س ر)

ANHA