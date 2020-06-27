معتصمات: على الحكومة الروسية توضيح موقفها حيال الجرائم التركية

وبدأت نساءٌ من مؤتمر ستار اليوم السبت، اعتصاماً أمام ثاني أكبر قاعدة عسكرية روسية على تلة الإذاعة غرب مدينة كوباني ، احتجاجاً على الصمت الروسي حيال القصف الجوي التركي الذي استهدف 3 نساء.

وحملت النساء اللواتي بدأن الاعتصام منذ الساعة الـ16:00 من مساء اليوم، صورَ النساء الثلاثة اللواتي استشهدن في غارةٍ نفذتها الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي.

ودام الاعتصام 4 ساعات أمام القاعدة العسكرية، لينتهي بعدها، فيما رفضت القوات الروسية استقبال وفد من مؤتمر ستار، وعلى إثرها أصدر المؤتمر بياناً إلى الرأي العام طالب فيه دول التحالف الدولي والحكومة الروسية بالخروج بموقف واضح وصريح من الجرائم التركية التي ترتكب بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا.

وأدى القصف الذي استهدف منزلاً للمدنيين يوم الثلاثاء الماضي، في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، إلى استشهاد 3 نساء وهن هبون ملا خليل، زهرة بركل، أمينة ويسي.

وتوصلت روسيا وتركيا في إطار تفاهمات سوتشي في الـ22 من تشرين الأول عام 2019، إلى التفاهم على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 32 كيلو متراً من الحدود السورية التركية، على أن يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود، وتكفل روسيا بأمن واستقرار المناطق السورية الحدودية مع تركيا.

(ه ح)