معتقلون في سجن خاربيت التركي يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

وحسب ما نقلت وكالة فرات للأنباء (ANF) فإن 5 معتقلين في سجن خاربيت ذو نموذج (T)، أطلقوا في 22 كانون الأول الجاري، حملة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على انتهاك حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها منع الزيارات والعلاج والكتب عنهم، بالإضافة إلى منعهم من كتابة الرسائل وإرسالها.

وقال المعتقلون، ماهر كابان، جميل داغ تكين، نوزت آكبولاك، عمر أوزكان، وأوزغور تاش، لأسرهم عبر الهاتف، إنهم بدأوا بحملة الإضراب المفتوح عن الطعام.

من جانبها، أوضحت أسر المعتقلين، أن أبنائهم يتعرضون لاعتداءات نفسية، كما أن إدارة السجن تقطع السكر، الملح، اللبن، والليمون، عن المعتقلين ولا تعطيهم إلا بصورة قليلة وغير كافية، لا سيما أن هذه المواد تحتوي أملاحاً وفيتامينات ومعادن مهمة؛ لتعزيز بنية الجسم وتقوية مناعته ضد الأمراض.

(س ر)