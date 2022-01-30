معتقل منذ 30 عاماً في سجون تركيا يفقد حياته في ظروف غامضة قبل 5 أشهر من الإفراج عنه

فقد المعتقل الكردي محمد حنيفي بيلكين المسجون في سجن بولو المغلق ذي الحراسة المشدّدة حياته. وادّعت إدارة السجن التي تواصلت مع أسرة بيلكين عبر الهاتف "إنه فقد حياته إثر أزمةٍ قلبيةٍ". ونُقل جثمان المغدور بيلكين إلى مؤسسة الطب الشرعي في أنقرة للتشريح.

وقدِمت أسرة بيلكين من جَولك إلى أنقرة لاستلام جثمانه. كما زار البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي لجَولك أردال آيديمير ومحامي فرع أنقرة لجمعية الحقوقيين من أجل الحرية كنعان ماجو أوغلو مؤسسة الطب الشرعي أيضاً.

ويستمر تشريح جثمان بيلكين في مؤسسة الطب الشرعي في أنقرة. وتم الإعلان عن نقل جثمان بيلكين إلى مدينته بعد الانتهاء من التشريح.

جديرٌ بالذكر أنه لم يتبقَّ سوى خمسة أشهر ليتم إطلاق سراح بيلكين الذي يعود قيد سجله إلى ناحية كنج في جَولك. كما ظهر أنّ بيلكين المسجون منذ ٢٩,٥ عاماً قد عانى من أزمةٍ قلبيةٍ منذ ثلاث سنواتٍ مضت.