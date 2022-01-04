معتقل في سجن تركي يحذر من أن حياتهم في خطر

لفت محمد شريف أصلان الذي مكث في المهجع برفقة ودات أركمن الذي استشهد في ظروف غامضة، الانتباه إلى الضغط والقمع الذي يمارس ضد المعتقلين في سجن تكيرداغ.

كان ودات أركمن قد استشهد في السجن في الـ19 من كانون الأول الماضي، وتعتقد أسرته أنه تعرض للقتل من قبل السلطات التي اختطفت جثمانه ليتم دفن جثمانه وسط حصار ومضايقات الشرطة التركية.

وخلال مكالمة هاتفية أجراها محمد شريف أصلان مع أسرته أخبرهم من خلالها أن حياته هنا غير آمنة.

في هذا السياق ذكر راسيم أصلان، شقيق المعتقل السياسي محمد شريف أصلان، بأنه قلق على أخيه، وقال: "اعتقل أخي عام 2011 في ناحية كاني رشي التابعة لجولك، ومورست بحقه شتى أنواع التعذيب، حيث اقتيد إلى سجن جولك وآمد وفيما بعد إلى سجن تكيرداغ، ومارسوا بحقه أشد العقوبات".

مضيفاً بالقول: "تمكن قبل عدة أيام من التواصل معنا عبر الهاتف، وإخبارنا بأن رفيقه ودات لم ينتحر، وأخبرنا بأن حياتهم في ذلك السجن محفوفة بالمخاطر".

وحول طلب محمد شريف أصلان من أسرته إخراجه بشتى الطرق من السجن، قال شقيقه راسيم أصلان: "في محاولة منا لفعل شيء له قمنا بزيارة جمعية حقوق الإنسان، وأخبرناهم عن الضغوطات والقمع الذي يواجهه شقيقي، وعن قلقنا على حياته هناك، ومخاوفنا من وقوع أي مكروه له، وعن الضغوطات التي يتعرض لها المعتقلون، وأخبرناهم عن حاجتنا لدعمهم".

(س ر)