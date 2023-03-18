ماذا يتضمن برنامج احتفالات نوروز مقاطعة قامشلو؟

كما السنوات السابقة ينظم الاحتفال بنوروز قامشلو هذا العام، في بلدة هيمو التابعة للمدينة.

* وتقدم الفرق الغنائية والراقصة التالية عروضها في نوروز قامشلو؛ فرقة بوتان، فرقة ستيرا زيرين، فرقة رابطة عفرين الاجتماعية، فرقة الشهيد ولات، الفنانيْن منة الله وشادي زبيدي من الرقة، فرقة الشهيد أوصمان، الفنانة نسرين بوتان، ومن باشور الفنان بيشوا رمضان.

* في ناحية ديرك؛ ينظم نوروز هذا العام في سد بورزي، أما الفرق المشاركة في الاحتفالية فهي؛ فرقة الشهيد جودي، فرقة الشهيدة ألفتريا، فرقة آفا مزن المسرحية، فرقة كوجرات.

* في ناحية كركي لكي، تنظم الاحتفالية في قرية حليق التابعة للناحية، والفرق المشاركة هي؛ فرقة سرهلدان، فرقة الشهيدة آلنيا، فرقة الشهيد سرحد، فرقة عندليب الفرات، فرقة آريز وكاني، فرقة هيفي المسرحية، وفرقة الشهيد جكدار عرب للرقص.

* في ناحية تربه سبيه، تنظم الاحتفالية في ساحة الشهيد مظلوم دوغان في دريجيك، والفرق هي؛ فرقة الشهيد خبات، فرقة صبري للرقص، فرقة الشهيد روكسان، الفنان دانيش بوتان، فرقة بالا، الفنانيْن فسيح حسين وكدر حسين من مركز هيزل للثقافة والفن، والفنان طالب من تل براك، والفنان ريبر وحيد، وفرقة بافي طيار للمسرح.

وتحدث عضوا اللجنة التحضيرية لاحتفاليات نوروز، رمزية محمد وعدنان إبراهيم، لوكالتنا عن التحضيرات.

أكدت رمزية محمد أن نوروز هذا العام، ينظم تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال".

أما عدنان إبراهيم فبارك نوروز على القائد عبد الله أوجلان وعموم الشعب الكردي، وقال: "منذ 3 أشهر ونحن نحضّر لنوروز، الفرق الغنائية والرقص والمسرح جاهزة في مدن ونواحي المقاطعة؛ لتقديم عروضها الفنية".

وأضاف: "قمنا بتحضيراتنا بروح نوروز لجعله نوروز حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وحرية عموم الشرق الأوسط".

(هـ أ/ س ر)

ANHA