ماذا يمثل ميلاد القائد أوجلان للنساء الشركسيات والكرديات والعربيات

يصادف الرابع من شهر نيسان ميلاد القائد عبد الله أوجلان، صاحب مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وقضية تحرر المرأة من الاستعباد، وبناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي ينعم فيه الجميع بالحرية.

وله دعوات عديدة لشعوب الشرق الأوسط إلى التكاتف والتلاحم في وجه سياسات النظام الرأسمالي المتخذ من الإنسان آلة يحركها متى وكيفما شاء، وعززت النساء في مدينة منبج دعوات القائد أوجلان بالقول: "يوم ميلاد القائد هو يوم ميلاد ثورة المرأة".

بفكر القائد تخطت المرأة عقبة العادات والتقاليد

آسيا إسماعيل حسين، من المكون الكردي، هنأت ميلاد القائد أوجلان على جميع الشعوب المناضلة ضد السياسات الاستغلالية، وقالت: "نبارك ولادة القائد على جميع أهالي شمال وشرق سوريا وجميع شعوب العالم".

لافتة إلى ما حققته المرأة بفضل فكر القائد أوجلان، في تخطي عقبة العادات والتقاليد التي كبلتها، وكسر حالة التفرد في إدارة شؤون المجتمع، بعد تلقيها تدريبات فكرية وقراءة مرافعات القائد عبد الله أوجلان، التي حث فيها المرأة على النضال ضد الذهنية المطبقة بحقها.

كما توجهت بالنصح إلى بنات جنسها باتباع فكر القائد أوجلان العميقة فيما يخص قضية تحررها، بالقول "أي امرأة تطمح أن تكون محررة فكرياً وجسدياً، لا بد لها أن تتعرف على الفكر الحر، فكر القائد عبد الله أوجلان".

'القائد أوجلان دعا إلى حشد طاقات المرأة في الدفاع عن نفسها'

في حين ركزت إسراء الحسن من المكون العربي، على سياسات النظام الرأسمالي المتبعة بحق المرأة في الشرق الأوسط، مؤكدة تجاوز النساء للكثير من العقبات التي كانت تشكل حجرة عثرة في طريق تحررها، وقالت: "أعطى القائد أوجلان المرأة دفعة أولية للانخراط في المجتمع، ودعاها إلى حشد طاقاتها للدفاع عن نفسها (الحماية الجوهرية أو الذاتية)، وشدد على دورها الفعّال في المجتمع؛ فجميعنا يعلم أن المرأة قادرة على التأقلم مع كافة الظروف، وتستطيع بناء مجتمع ديمقراطي حر".

ورأت في ميلاد القائد أوجلان ميلاد ثورة المرأة، "فعندما ولد القائد ولد فكره وقضيته، وسعت المرأة إلى التعمق بفكره أكثر".

أما المواطنة ناجية حج محمد من المكون الشركسي، فذكرت ما يعنيه القائد أوجلان بالنسبة لها ولجميع النساء التواقات إلى الحرية "القائد أوجلان هو قائد الأمة الديمقراطية، وهو صاحب الفلسفة والفكر الحر، منه نستمد القوة والحرية، ورفيق المرأة الحرة، من فكره استمددنا حريتنا، ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وجددت ناجية حج محمد عهدها بتكثيف نضالها لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، "ميلاد القائد يوم عظيم فيه تنبض القلوب ويزداد إصرارنا على تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(ش س/ي م)

ANHA