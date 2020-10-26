ماذا يحصل في صوامع شركراك؟

تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة عين عيسى وقراها وقرى غربي كري سبي منذ الـ 9 من تشرين الأول 2019 وحتى الآن. يهدف المحتلون من هذه الهجمات إلى احتلال القرى بالتدريج وإنشاء قواعد ونقاط لهم فيها وقتل المدنيين وتهجيرهم. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار ولكن إلى الآن لا يوجد على أرض الواقع غير الانتهاكات وارتكاب الجرائم. روسيا التي تعتبر الضامن للاتفاقية تغض النظر عن هجمات وتحركات الدولة التركية وخاصة أن تحركات الاحتلال تزداد في صوامع شركراك مما يخالف الاتفاق الذي حصل بين تركيا وروسيا في 22 تشرين الاول عام 2019.

إقامة 8 قواعد والعديد من النقاط العسكرية

منذ مدة بدأ الاحتلال بالعمل على زيادة عدد القواعد والنقاط العسكرية في قرى عين عيسى، شركراك والقرى الواقعة غربي كري سبي. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها توجد في شركراك فقط 8 قواعد عسكرية والكثير من نقاط المرتزقة. ويتم من تلك القواعد والنقاط استهداف وجود ومنازل وأملاك المدنيين بشكل مباشر. منازل قرية فاطسة التي تقع مقابل صوامع شركراك تم هدمها من قبل المرتزقة وأجبر الكثير من المدنيين على النزوح من قريتهم.

إنشاء سواتر وتحصينات في صوامع شركراك

الاتفاقية التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا تنص على أنه يجب ألا تتواجد أي قوات في صوامع شركراك ومحيطها سواء قوات شمال وشرق سوريا أم القوات الروسية أم قوات الاحتلال. ولإظهار جرائم المحتلين توجهنا إلى قرية فاطسة وتابعنا الوضع في صوامع شركراك عن قرب. تظهر الصور التي تمكنا من التقاطها رغم الخطورة البالغة أن المحتلين قد أقاموا تحصينات ضمن صوامع شركراك كما بنوا قواعد حولها ووضعوا كاميرات فوق سطحها.

روسيا تنكر جرائم المحتلين رغم معرفتها بها

على الرغم من وجود الكثير من الأدلة الواضحة على جرائم وانتهاكات المحتلين إلا أن القوى التي تعتبر نفسها الضامنة للاتفاقية كروسيا تغطي على جرائم دولة الاحتلال التركي وتقول بأنه لا يوجد شيء كهذا. بحسب المعلومات التي حصلنا عليها يعقد الروس والجنود الأتراك اجتماعاً كل أسبوع داخل صوامع شركراك ويكونون شهوداً على سواتر وتحصينات المحتل. ولكن لم يتسن لنا معرفة ما يدور بينهم من أحاديث خلال تلك الاجتماعات.

كما وضع المحتل نقاط مراقبة على الطريق الواصل بين شركراك وكري سبي. وجود المحتلين على الطريق أيضاً يخالف الاتفاق. وعلى الرغم من متابعة روسيا للوضع في المنطقة عن كثب ورؤيتها ومعرفتها بكل شيء فإنها حتى الآن تصم أذنها وتغلق فمها أمام تحركات المحتلين. كما أن الاحتلال يهدف إلى احتلال المزيد من القرى ويسعون لضمان استمرار وجودهم في شركراك.

الجدير بالذكر أن المحتلين قاموا بسرقة القمح الموجود في صوامع شركراك وبيعه للخارج.

(م م)

ANHA