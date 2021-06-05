ماذا يحصل في قرى ناحية شيراوا منذ ثلاثة أيام؟

صعّد جيش الاحتلال ومرتزقته من وتيرة استهدافهم للمدنيين في الفترة الأخيرة في قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء.

ومنذ ثلاثة أيام تواصل تركيا ومرتزقتها قصف قرى ناحية شيراوا، كما حاولت مجموعة من المرتزقة التسلل إلى قرية صوغانكه في شيراوا في الـ 3 من ايار الجاري.

وفي اليوم ذاته، قصف الاحتلال قرى صوغانكه وأقيبة وبينه والزيارة بمئات القذائف المدفعية والصاروخية، مما أدى إلى احتراق الأشجار الحراجية بين قريتي صوغانكه وأقيبة، واحتراق مساحات مزروعة بالقمح والشعير في قرية بينه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين ونفوق نحو 50 رأس ماشية خلال القصف.

وفي عصر الـ 3 من شهر حزيران الجاري، عمد الاحتلال التركي إلى استهداف القرى المحاصرة الستة في ناحية شيراوا بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، وهي مياسه ـ زرناعيته ـ برج القاص ـ كوليته ـ كوندي مزن ـ وباشمرة.

وواصل الاحتلال التركي استهداف القرى المذكورة في الـ 4 من الشهر الجاري، حيث عاود في ساعات الليل المتأخرة من اليوم ذاته استهداف قرية كوليته بعشرات القذائف المدفعية، مما أدى إلى استشهاد الفتاة زينب حسين إبراهيم (14 عامًا) وإصابة شقيقها بكري إبراهيم ووالدها حسين إبراهيم بجروح بليغة.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي قرى ناحية شيراوا المحاصرة، حيث فقد عشرات المدنيين حياتهم نتيجة القصف المباشر على تلك القرى.

هذا وارتكب الاحتلال التركي مجزرة بحق عائلة كاملة من مُهجّري عفرين في قرية أقيبة العام المنصرم، بالإضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق عشرة مواطنين بينهم ثمانية أطفال دون سن الـ 15، أواخر عام 2019.

واستنكر أهالي ناحية شيراوا جرائم الاحتلال التركي بحقهم، مؤكدين أن الاحتلال التركي يستهدف المدنيين بشكل مباشر وبالأخص الأطفال.

المواطن محمد خليل من مُهجّري عفرين قال "يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المدنيين في ناحية شيراوا بشكل مباشر وشبه يومي، وبالأخص الأطفال".

وأشار خليل "الاحتلال التركي يستهدف في ساعات الليل المتأخرة القرى الآهلة المدنيين، بهدف تهجيرنا مرة أخرى".

وأوضح خليل في حديثه أن القذائف التي يطلقها الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى ناحية شيراوا، بحسب حجم الاضرار التي تلحقها بالمنازل، هي قذائف صاروخية وشديدة الانفجار.

وفي ختام حديثه شدد خليل على مواصلة مقاومتهم في ناحية شيراوا، متحديًا جميع المصاعب بهدف العودة إلى عفرين.

ومن جانبها قالت المواطنة ألمازة أحمد "إن صمت القوات الروسية يدل على أن روسيا شريكة للاحتلال التركي في الانتهاكات التي يمارسها بحق الأهالي في ناحية شيراوا".

وأكدت ألمازة أن الاحتلال التركي "يستهدف المدنيين بشكل متواصل ويومي في قرى ناحية شيراوا، ولا يمر يوم دون قذائف الاحتلال".

(م)

ANHA