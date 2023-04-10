ماذا قدم الهلال الأحمر الكردي لمتضرري الزلزال في الشهباء وحلب؟

منذ وقوع زلزال 6 شباط المنصرم في باكور (شمال كردستان) وتركيا وتأثرت به مناطق عدة من شمال وشرق سوريا، تتضافر جهود الهلال الأحمر الكردي، لتقديم الإعانة للمتضررين.

وقد قدم الهلال الأحمر الكردي فرع عفرين مساعدات طبية وأخرى عينية للمتضررين في مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وكانت المساعدات كالتالي:

* التكفل بـ 3 عمليات جراحية وتركيب أسياخ لثلاثة مصابين جراء الزلزال.

* استقبال شاحنة مساعدات في حلب، مقدمة من الهلال الأحمر الكردي في قامشلو، تضمنت 4 خيم كبيرة و6 خيم عائلية، بالإضافة غلى نصب 4 خيم إيواء كبيرة، وتوزيع الأغطية (بطانيات) للأسر المتضررة.

* تزويد مخيمات الشهباء بـ 420 خيمة، لإيواء الأسر الوافدة إلى مقاطعة الشهباء، حيث تم تزويد مخيم سردم بـ 350 خيمة، ومخيم برخدان بـ 20 خيمة، ومخيم العودة بـ 50 خيمة.

* تنظيم فعاليات العيادات المتنقلة، والتي استهدفت قرى النيربية والشيخ كيف ومخيمات العودة وعفرين وسردم.

* تقديم مساعدة مالية للأسر ضمن المخيمات والمنازل شبه المدمرة، مقدمة من الجالية الكردية في بريطانيا.

* استقبال قافلة المساعدات المقدمة من أهالي السليمانية، والتي ضمت مساعدات طبية وغذائية وأغطية.

* توزيع أغطية وإسفنجات وحُصر في مخيم سردم على أكثر من 60 أسرة متضررة من الزلزال، وبلغ عددها 348 بطانية، 177 إسفنجة، 108 حصيرة، 58 سلة من مستلزمات المطبخ.

* تقديم 32 كرسي لذوي الهمم ومعينات حركية.

* تزويد هيئة الإدارة المحلية بـ 7800 بدلة عمل، ومستلزمات أخرى لعمال البلدية مثل (جزمات ـ بدلات ـ كفوف لاتيكس ـ جواكيت رسمية وبلغ عددها 266).

* تزويد هيئة التربية والتعليم بحقائب مدرسية وبلغ عددها 2000 حقيبة.

* تقديم المساعدة المادية لأكثر من 20 حالة مرضية وتأمين الدواء لها.

* توزيع الألبسة على الأطفال في قرى ناحية شيراوا.

* تزويد هيئة الصحة بكمية من الأدوية.

* توزيع 19 ألف دولار على الأسر القاطنة ضمن المخيمات الخمسة في الشهباء وشيراوا.

* ترميم وإعادة تأهيل أقسام ضمن مشفى آفرين.

* تقديم سيارة إسعاف لمشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود.

* التكفل بـ 3 عمليات جراحية وتركيب أسياخ لثلاثة أطفال مصابين جراء الزلزال.

حول ذلك، تحدث الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي فرع عفرين والشهباء حسن نبو لوكالتنا، وأشار في مستهل حديثه إلى الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء منذ أكثر من 5 أعوام، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع على كافة الصعد في المنطقة.

وبيّن حسن نبو أنه مع انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود (في 22 كانون الثاني الماضي)، والذي أدى لفقدان 15 مواطناً لحياتهم، وبعده الزلزال الذي ضرب المنطقة، استنفرت طواقم الهلال الأحمر الكردي لتقديم المساعدة لذوي الضحايا والمصابين.

نبو أوضح أنهم في الهلال الأحمر تكفلوا بمصاريف المصابين من الزلزال والمبنى السكني المنهار في الشيخ مقصود.

وتقدم نبو بالشكر لأهالي السليمانية لوقوفهم إلى جانب مهجري عفرين في المخيمات بالشهباء ومع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من خلال تقديم المساعدات لهم. وأكد أنهم وزعوا الأدوية والمستلزمات الطبية على النقاط الطبية ومشفى آفرين لتقديمها للمرضى في الشهباء وحلب.

الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي فرع عفرين، حسن نبو، تطرق إلى المساعدات التي قدموها للأسر الوافدة إلى مقاطعة الشهباء، وأوضح: "قدمنا ما بوسعنا من مساعدات لمتضرري الزلزال وخاصة الأسر الوافدة من مدينة حلب إلى مقاطعة الشهباء من خلال زيادة عدد الخيم في 3 مخيمات وتجهيزها من كافة الجوانب".

وأكد حسن نبو أنهم يعملون على تنفيذ مشاريع خدمية وصحية في مقاطعة الشهباء، وتزويد النقاط الطبية الـ 4 للهلال الأحمر الكردي في المقاطعة بالأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء.

(س ر)

ANHA