ماذا قدّم ENKS للكرد في عفرين المحتلة حتى يطالب المهجرين بالعودة إليها

تشهد مدينة عفرين منذ احتلالها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 18 من آذار عام 2018 انعدام الأمن والأمان فيها، وازدياد في عمليات الخطف والقتل للأهالي بحجج وتهم واهية بغية الحصول على الفدية المالية، إلى جانب استمرار عمليات التتريك وتهجير السكان الأصليين من منازلهم والاستيلاء عليها من قبل المرتزقة.

ويشجع المجلس الوطني الكردي مؤخراً المهجرين على العودة إلى عفرين عبر تصريحات كاذبة نافياً وجود جرائم في مقاطعة عفرين المحتلة التي تشهد جرائم قتل واختطاف بشكل يومي.

يرى مراقبون بأن المجلس الوطني الكردي يسعى من خلال هذه الادعاءات إلى التغطية على جرائم الدولة التركية في عفرين من قتل واختطاف واغتصاب وسلب وسرقة وتغيير ديمغرافي، بالإضافة إلى شرعنة الاحتلال التركي والتغطية على الجرائم التي ترتكب بحق الأهالي.

نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج شهريبان جاويش، قالت لوكالتنا: "شهدت مدينة عفرين في الآونة الأخيرة ازدياداً في عمليات خطف المدنيين، وذلك للضغط عليهم للتهجير خارج أراضيهم ليتم السيطرة والاستيلاء على ممتلكاتهم والاتجار بها فيما بينهم".

وأوضحت بأن هذه الأعمال من صفات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة من قتل وخطف وتعذيب بهدف عملية تغيير ديمغرافية المنطقة، بتهجير السكان الأصليين وإسكان عوائل المرتزقة في منازلهم.

وأنهت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج حديثها قائلة "ندين انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين بحق المدنيين العزل، وندين الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التركي وجرائمه بحق الأهالي في المناطق المحتلة".

ومن جانبه، قال الإداري في لجنة وافدي مقاطعة الشهباء في منبج، عبد الحنان حسين، بأن "المجلس الوطني الكردي يطلب من الأهالي الذين هجرهم الاحتلال التركي ومرتزقته من مدينة عفرين بالعودة، فما هي الضمانات حتى يطلب من الأهالي العودة؟، وهل حافظ المجلس الوطني الكردي على السكان الموجودين حالياً في عفرين؟".

وأضاف: "نرى ما يحصل في عفرين عبر وسائل الإعلام وعبر تواصلنا مع الأهالي في عفرين حالياً، في كل يوم يوجد قتل ونهب من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وإن عاد الأهالي إلى عفرين لا يوجد لديهم أي شيء من مقومات الحياة ولا يوجد حتى أمان على أرواحهم".

وأشار الإداري في لجنة وافدي مقاطعة الشهباء في منبج، إلى أن الاحتلال التركي يتبع سياسة التتريك في المنطقة وتهجير السكان الأصليين وإسكان عائلات المرتزقة في منازلهم بعد الاستيلاء عليها في عمليات تغيير ديمغرافي للمنطقة.

واحتلت تركيا برفقة مجموعات سورية مرتزقة تابعة لها مدينة عفرين وقراها مطلع عام 2018 عقب عدوان شنته في الـ20 من كانون الثاني، ومنذ ذلك الحين تشهد المدينة شتى أنواع الجرائم بحق من تبقى من السكان الأصليين.

(أ ق/ج)

ANHA