ماذا جرى في عين عيسى خلال 70 يوماً من الهجمات

وبدأت تركيا ومرتزقتها منذ الـ23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم بشن هجوم عسكري في محاولة لفرض حصار على بلدة عين عيسى مع انسحاب آليات للقوات الروسية الضامنة من إحدى القواعد العسكرية جنوب البلدة.

ومع ذلك لم يتمكن المرتزقة التابعين لأنقرة من الوصول إلى الطريق الدولي من الجهتين الشرقية والغربية للبلدة، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إحباط 3 هجمات برية، قتل خلالها 65 مرتزقاً بينهم جنود أتراك وإصابة 53 آخرين.

وترافقت الهجمات مع قصف الاحتلال التركي بمئات القذائف المدفعية والصاروخية بالإضافة إلى استخدام الدبابات على البلدة وريفها؛ وخلال 70 يوماً من الهجمات استهدف القصف 165 موقعاً في أحياء بلدة عين عيسى، وقرى الجهبل، مشيرفة، فاطسة، صيدا، معلك، الخالدية، هوشان ومخيم عين عيسى.

وتسبب القصف والهجوم التركي بتهجير سكان 6 قرى من منازلهم، إلى جانب تدمير منازل في الأحياء الشمالية والجنوبية لبلدة عين عيسى.

واستهدفت تركيا القرى الآهلة بالسكان إلى جانب قصفٍ عشوائي طال أحياء بلدة عين عيسى، إذ فقد 6 مدنيين حياتهم بينهم أطفال، فيما أصيبَ 16 آخرون بجروح نتيجة القصف التركي.

وأنشأت قوات الاحتلال التركي خلال شهرين 3 قواعد عسكرية في محيط بلدة عين عيسى، مزودة برادارات وكاميرات مراقبة وأسلحة ثقيلة شمال قرى صيدا، مشيرفة والمعلق.

هذا ومازالت الهجمات والقصف شبه اليومي مستمراً على البلدة وريفها.

(ل)

ANHA