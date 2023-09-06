ماذا حصل خلال 11 يوماً من عملية قوات سوريا الديمقراطيّة؟

أطلقت قوات سوريا الديمقراطيّة في منطقة دير الزور والضفّة الشرقيّة لنهر الفرات، في الـ 27 من آب المنصرم عملية "تعزيز الأمن" ضدّ خلايا داعش النائمة، المرتزقة المرتبطين بقوى خارجيّة وشبكات المخدّرات، وخلال 11 يوماً من العمليّة، قُتل واُعتقل العديد من المرتزقة، وتمّ تطهير 95 بالمائة من منطقة دير الزور والضفّة الشرقيّة لنهر الفرات من المرتزقة، فيما صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع العمليّة، وأسفر تصدّي المجالس العسكريّة وردّها على هذه الهجمات عن مقتل عشرات المرتزقة.

وفي هذا السياق، نعرض لكم هنا أبرز الأحداث والمجريات التي وقعت منذ بداية إطلاق العمليّة وحتّى الآن، يوماً بيوم.

اليوم الأوّل

حقّقت قوات سوريا الديمقراطيّة أهداف العمليّة في المحور الثالث "الريف الغربي لدير الزور"، ما أسفر عن إلقاء القبض على 5 من مرتزقة داعش و8 تجّار مخدّرات، ومقتل 3 أشخاص هاجموا قوات العمليّة.

قصفت دولة الاحتلال التركي بعد 3 ساعات من إطلاق العمليّة، قرية أم الكيف الواقعة في الريف الغربي لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

اليوم الثاني

ركّزت قوات سوريا الديمقراطيّة في ثاني أيام عمليتها على الريف الشمالي والشرقي لدير الزور، وأعلنت أن العملية استهدفت المهاجمين على قوات العمليّة وتجّار المخدّرات والأشخاص الذين قمعوا المدنيين وارتكبوا ممارسات جائرة بحقّهم.

أُلقي القبض على 3 مرتزقة من داعش على الطريق الواصل بين العزبة والكونيكو في المحور الأوّل "الريف الشمالي لدير الزور"، وأسفرت عمليات المداهمة عن إلقاء القبض على تاجرَي مخدّرات وضبط كميّة من المخدّرات كانت بحوزتهم.

وبالتزامن مع ذلك عاودت دولة الاحتلال التركي قصفها لقرى تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

اليوم الثالث

تعرّضت قوات العمليّة لهجوم مسلّح من قبل المرتزقة في قرية سعدة الواقعة في الريف الشمالي لدير الزور، ما أسفر عن استشهاد مقاتلٍ في قوات سوريا الديمقراطيّة، وإصابة عددٍ من المواطنين ممن كانوا متواجدين في موقع الهجوم، فيما أسفر تصدّي قوات سوريا الديمقراطيّة للهجمات وملاحقة المهاجمين عن إلقاء القبض على 3 مرتزقة من داعش بينهم متزعّم.

عزّزت قوات سوريا الديمقراطيّة الإجراءات الأمنيّة، ووسعت نطاق العملية.

قصفت مسيّرة مسلّحة تابعة لدولة الاحتلال التركي قرية مرعناز التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلّة.

اليوم الرابع

استمرّت العمليّة في المحور الأوّل "الريف الشمالي لدير الزور" بالإضافة إلى أجزاء من المحور الثاني "الريف الشرقي لدير الزور".

أعلن مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطيّة عزله لأحمد الخبيل من منصب قيادة المجلس، لارتكابه جرائم بحقّ أهالي المنطقة وتورطه تجارة المخدّرات.

أسفرت العمليّة خلال أيامها الأربعة الأولى عن إلقاء القبض على 11 مرتزقاً من داعش و10 تجّار مخدّرات، ومقتل 3 مهاجمين.

قصف جيش الاحتلال التركي قرى تل تمر مجدّداً.

اليوم الخامس

اتّخذت قوات سوريا الديمقراطيّة بعض الإجراءات لدحر المجاميع المسلّحة التي عبرت إلى شرق دير الزور من الضفّة الغربيّة لنهر الفرات، وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطيّة، فقد أرسلت مجموعات تابعة لحكومة دمشق أسلحة وذخيرة إلى المجاميع المسلّحة في محاولة لإثارة الفتن في المنطقة.

فرّ المرتزقة الذين عبروا إلى جديدة العكيدات إلى مناطق النظام الواقعة في الضفّة الغربيّة لنهر الفرات مجدّداً.

قصفت دولة الاحتلال التركي قرية الدردارة التابعة لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

اليوم السادس

استهدفت قوات العمليّة المرتزقة الذين تسلّلوا إلى منطقتي جديدة البكارة وجديدة العكيدات من الضفّة الغربيّة لنهر الفرات والخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطيّة والمجاميع المسلّحة في قريتي الشحيل وذيبان.

انتهت قوات العمليّة من تمشيط قرية الدحلة وأجزاء من بلدة البصيرة.

قُتل 5 ممن تسلّلوا إلى المنطقة من مرتزقة نواف البشير.

نهب المرتزقة منازل المدنيين والمؤسسات الخدميّة.

أعلن مجلس منبج العسكري وقوى الأمن الداخلي حظر تجوالٍ، لحماية المدنيين وممتلكاتهم من بطش المرتزقة.

أحبط مجلس منبج العسكري عدّة هجمات لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على عدّة قرى واقعة في الريف الشمالي والغربي لمنبج، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 4 أطفال من عائلة واحدة، وإصابة مواطن آخر.

اليوم السابع

نهب مرتزقة نواف البشير معدّات محطة تنقية المياه في قرية ذيبان الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، وسرقوا خزانات المياه وكسروا أبواب المحطّة ونوافذها وأحرقوا المولّد الكهربائي.

تمّ تفكيك الألغام المزروعة على جانبي الطريق المؤدّي إلى قرية حوايج بومصعة الواقعة في الريف الغربي لدير الزور.

قصفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرى تل تمر، منبج، الريف الغربي لكري سبي، الشهباء، وأسفرت هجمات المرتزقة على قرى منبج عم مقتل امرأة وإصابة امرأة أخرى، بالإضافة إلى اختطافهم لشقيقين.

قصفت مسيّرة مسلّحة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارةً على الطريق الواصل بين كركي لكي وديرك بالقرب من مفرق قرية دوكركا.

اليوم الثامن

لبّت قوات سوريا الديمقراطية نداء أهالي بلدة البصيرة وطهّرت البلدة من المجاميع الإرهابيّة.

هاجمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرى تل تمر، عين عيسى، زركان، الشهباء، ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً من قوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى مقتل 39 مرتزقاً وإصابة 8 آخرين.

اليوم التاسع

بدأت قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط بلدة الشحيل الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور بعد تطهيرها من المرتزقة.

قصف جيش الاحتلال التركي قرى عين عيسى، منبج، الباب، الشهباء وتل تمر، وأسفر ردّ قواتنا على هذه الهجمات، عن تدمير سيارة تابعة للجيش التركي، والاستيلاء على مدرّعة وإسقاط مسيّرة، بالإضافة إلى مقتل 4 مرتزقة.

خلّف انفجار لغم في منبج أضراراً ماديّة.

اليوم العاشر

دمّر مرتزقة نواف البشير والدفاع الوطني مزار شهداء الفرات الواقع في بلدة هجين ومسجد الشعيطات القريب من المزار ونهبوا محتوياتهما.

طهّرت قوات سوريا الديمقراطية قرية الحويج وأجزاء كبيرة من قرية الطيانة وبلدة ذيبان في دير الزور، وقُتل 18 مرتزقاً، وأُلقي القبض على 4 عناصر من الدفاع الوطني.

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل رفعت والباب.

أسفر قصف الاحتلال التركي لقرية حويجة الواقعة في الريف الشرقي لعين عيسى عن إصابة المواطن خليل إبراهيم الحمد (23 عاماً).

اليوم الحادي عشر

أعلن مجلس منبج العسكري عن قيام دولة الاحتلال التركي بإخلاء القرى الواقعة في الريف الغربي والشمالي لمنبج من سكانها ونشره لمرتزقة هيئة تحرير الشام فيها.

هاجمت دولة الاحتلال التركي عين عيسى ومنبج.

استُهدفت سيارة على طريق جرابلس في مدينة منبج.

تمّ تطهير قرية ذيبان بالكامل.

(ر)

ANHA