ماذا حدث في عفرين خلال الأسبوع الماضي...؟

بالتوازي مع سياسة التهجير وافراغ المنطقة من سكانها الأصليين وارتكابه لجرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي بدأها قبل أربع أعوام حينما استهدف بـ 72 طائرة حربية مقاطعة عفرين وارتكب على أثرها العشرات من المجازر رح ضحيتها الالف من السكان الأصليين.

شهد الأسبوع الأول من شهر شباط للعام 2022 سلسلة جرائم بحق أهالي عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

اختطاف سبعة مواطنين بنيهم امرأتين

اختطف في الأسبوع الأول من شهر شباط 7 مواطنين بينهم امرأتان من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقتها، بغية طلب فدية مالية، وترويع الأهالي لإفراغ المنطقة

ففي تاريخ 1-2-2022 أقدمت مرتزقة الشرطة العسكرية التي شكلتها تركيا بعد الاحتلال، على اختطاف المواطن "محمد حسن حمرش" البالغ من العمر 40 عاماً من أهالي قرية عطمانو التابعة لناحية راجو.

وفي 3-2-2022 أقدمت الاستخبارات التركية على اختطاف المواطنة "كفيت حيدر مامو" من أهالي قرية ايسكا التابعة لمركز مقاطعة عفرين وذلك للمرة الثانية حيث تم اختطافها في وقت سابق وتم نقلها من قبل الاستخبارات الى داخل الأراضي التركية لإكمال التحقيق معها.

بتاريخ 4-2-2022، اختطفت مرتزقة احرار الشرقية المسيطرة على قرية كتخ التابعة لناحية موباتو المواطنة " اسيا احمد حيدر" واقتادوها الى جهة مجهولة.



وفي نفس اليوم أقدمت مرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف الشاب "بهجت ابراهيم" البالغ من العمر 24 عاماً من أهالي ناحية جندريسه، حيث تم اختطافه بعد وصوله الى عفرين بعشرة أيام قادماً من لبنان، واقتيد الى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى الان.

بتاريخ 7-2-2022، أقدمت مرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف كل من" كمال حبيب واديب شرف واحمد حبيب وهم في العقد الرابع من اعمارهم" وذلك من منازلهم في قرية شاديريه في ناحية شيراوا.

كما اختطف في ذات اليوم، ومن قبل مرتزقة فيلق الشام المواطن " محي كوجر " من أهالي ناحية جندريسه البالغ من العمر 52 عاماً وتم اقتياده الى سجن ايسكا سيء السمعة دون معرفة مصيره الى الان.

قتل مواطن جراء التعذيب في سجون الاحتلال

بتاريخ 2-2-2022، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف المواطن ريزان خليل من أهالي قرية جقالو التابعة لناحية شيه واقتياده الى جهة مجهولة ليتم فيما بعد إطلاق سراحه مقابل دفع فدية مالية.

ونتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له داخل احدى السجون في مقاطعة عفرين تلقى ضربة قوية على راسه، وبعدها تراجع وضعه الصحي وفارق الحياة على إثر الضربة.

قطع 400 شجرة زيتون، واستيلاء على 18الف شجرة أخرى في ناحية بلبلة

استولى المتزعم في مرتزقة لواء صقور الشمال " أبو احمد الحياني "على 18 ألف شجرة زيتون، بغية التجارة بها، حيث تعود ملكية الأشجار التي قطعت للمواطن المهجر قسراً صبحي محمد محمد.

ومن جانبها أقدمت مرتزقة الحمزات على قطع 150 شجرة زيتون معمرة بالقراب من مزار الشيخ عبد الرحمن في قرية كعني كورك التابعة لناحية جندريسه.

كما أقدم مرتزقة احرار الشرقية والسلطان مراد على قطع أشجار الزيتون المعمرة في ناحية شرا وبيعها كحطب في الأسواق، حيث تم قطع 90 شجرة في قرية قره جرنه التابعة لناحية شرا، تعود ملكيتها لمواطن من أهالي قرية متينا، كما أقدموا على قطع 150 شجرة في قرية حلوبية.

(ك)

ANHA