ماذا بحث نائب وزير الخارجية الروسي مع الأسد؟

التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أمس الإثنين، خلال زيارته العاصمة دمشق كلاً من الأسد ووزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد.

وقال الأسد خلال اللقاء أن "كل المساعي الغربية للتشويش على جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار لن تنجح"، مجدداً تأكيده"على دعم سوريا للموقف الروسي حيال الوضع في أوكرانيا ورفضها كل المحاولات الغربية المعادية لموسكو في هذا الإطار"، على حد تعبيره.

وحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق، فإن المباحثات "تناولت العلاقات بين سورية وروسيا والتنسيق بينهما، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة، إضافة إلى قضايا محاربة الإرهاب والجهود المشتركة بين البلدين في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وتأتي الزيارة بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية (روسيا وسوريا وإيران وتركيا) بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي.

كما تأتي الزيارة بعد يوم من غارات روسية مكثفة على محافظة إدلب مخلفة عشرات القتلى والجرحى بينهم مرتزقة لدولة الاحتلال التركي، ما يؤكد أن الجولة العشرون من أستانا شابها الكثير من الخلافات بين الجانبين الروسي والتركي حول مجمل الأوضاع في سورية.

وعلى الرغم من أن ثلاثي الصفقات (تركيا، روسيا، إيران) أعلنت بعد انتهاء الجولة "تثبيت التهدئة في شمال غربي سوريا"، فإن القصف الروسي المتلاحق يؤكد أن هذه التهدئة مهددة بالانهيار، ما يفتح الباب أمام تصعيد برّي من قبل قوات حكومة دمشق التي لا تتحرك إلا تحت غطاء روسي.

(د ع)