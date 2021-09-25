ماتاي حنا: الاحتلال يرتكب جرائم حرب ويخلق بيئة مناسبة لإحياء الإرهاب

تشهد ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، منذ قرابة الشهر والنصف، تصعيداً عسكرياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك في خرقٍ واضح للاتفاقيات الدولية التي نصّت على وقف إطلاق النار.

ويطال قصف الاحتلال التركي القرى الآهلة بالمدنيين ، بالإضافة لاستهدافه المنشآت الخدمية والعامة بشكلٍ مباشر .

وفي هذا الصدد، أشار الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني ماتاي حنا، لأهداف دولة الاحتلال من التصعيد الأخير، وردّهم كقوات عسكرية متواجدة في تل تمر، إلى جانب قوات مجلس تل تمر العسكري، على الهجمات التي تشنّ على المنطقة، وفق مبدأ الدفاع المشروع.

وجاء في مستهل حديثه: "كانت ولا تزال دولة الاحتلال التركي تنتهك وتضرب بعرض الحائط، جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموجودة، والتي أجريت مؤخراً بعد احتلالها لمناطق في شمال وشرق سوريا، بهدف وقف إطلاق النار".

'الاحتلال يحاول إحياء التنظيمات الإرهابية وضرب مشروع الإدارة الذاتية'

وأضاف: "الاحتلال التركي من خلال تصعيده العسكري على المنطقة، يمارس الحرب الخاصة ضد الأهالي في شمال وشرق سوريا، بهدف تهجيره وتغيير ديمغرافية المنطقة. وذلك لخلق بيئة مناسبة لإحياء التنظيمات الإرهابية مثل داعش وباقي فصائل المرتزقة".

ولفت حنا قائلاً: "يحاول الاحتلال التركي جاهداً ضرب مشروع الإدارة الذاتية، الذي بات يمثّل مشروع سوريا المستقبلي، بالإضافة لضرب جهود قوات سورية الديمقراطية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي".

جرائم حرب

الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني، أكد أن الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب من خلاله استهدافه المنشآت التعلمية في القرى الواقعة على خطوط التماس، إضافةً لجعل المنشآت الخدمية هدفاً مباشراً له.

وقال: "تسببت هجماته بقطع الكهرباء عن المدنيين، إلى جانب حرمانه لأكثر من مليون ونص المليون شخص في مدينة الحسكة وضواحيها من المياه".

'قواتنا جاهزة للرد على الاحتلال لحماية شعبنا ومناطقنا'

وفي سياق اللقاء أردف المتحدث قائلاً: "نحن كقوات المجلس العسكري السرياني ومجلس تل تمر العسكري، متواجدون على خطوط التماس ونقوم دائماً بتأمين المدنيين أثناء التصعيد العسكري، والرد بقوة على مصادر النيران لخفض التصعيد، لنؤمّن عودة الأهالي إلى منازلهم وذلك في إطار الدفاع المشروع".

مؤكداً "نحن كقوات عسكرية تشكّلنا من رحم هذا المجتمع والتفاف شعبنا حولنا، نؤكد على استعدادنا وجاهزيتنا الكاملة بالرد على جميع الخروقات، والدفاع عن المنطقة وحماية شعبنا مهما كان الثمن".

مختتماً بالإصرار على مواصلة الجهود لتحرير المناطق المحتلة، وطرد المحتلين منها وضمان عودة أهلها إليها.

( أ م)

ANHA