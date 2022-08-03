مارجريت أوين أوبي في استذكار جيان تولهلدان ورفيقاتها:  لن تُنسى أسماؤهن إلى الأبد

وجاء ذلك في متن رسالة وجهتها الناشطة النسوية مارجريت أوين أوبي، رئيسة أرامل من أجل السلام من خلال الديمقراطية ( (WPD إلى وحدات حماية المرأة ووحدات مكافحة الإرهاب.

وجاء في نص الرسالة:

لقد فجعت جميع نساء العالم ، وبالطبع الكثير من الرجال المحترمين أيضاً ، بخسارتكم الكبيرة ويدينون هذه المجزرة الوحشية التي ارتكبتها الدولة التركية.

لقد شاهدت لتوي بإعجاب وذهول الفيلم الذي يدور حول جيان تولهلدان واستمعت أيضًا إلى خطابها الرائع والمؤثر في مؤتمر نساء روجآفا ، ولعل أكثر شيء مؤثر ومفجع للقلب هو أنها استشهدت هي ورفيقتاها روج وبارين بعد فترة وجيزة من خطابها الذي لا يمكن أن يُنسى.

لن تُنسى أسماؤهن أبداً وسيدوي صدى كلماتهن وأفعالهن وأفكارهن إلى الأبد ليعطين الأمل لملايين النساء حول العالم للمقاومة والنضال من أجل حريتهن ومساواتهن كما فعلتن أنتن على مدار الأربعين سنة الماضية ولا سيما خلال العشر السنوات الماضية. إننا هنا في المملكة المتحدة نرسل محبتنا العميقة لعائلاتهن الثكلى على فقدانهن لهؤلاء البطلات ونأمل أن تظل ذكراهن خالدة من خلال الاحترام الكبير الذي كسبته بناتهن في الكثير من المنظمات النسائية حول العالم حيث لا يزال الكثير منهن يكافحن القمع الأبوي والعنف والقيود البالية البائدة المفروضة على حريتهن.

لقد قمنا بتعميم الرسالة من الـ 56 منظمة غير الحكومية النسائية في روجآفا ،حسب تقديرنا. نحن نتعلم الكثير منكن جميعاً ونموذجكن لمجتمع عادل ليس فقط خاصاً بمنطقة الشرق الأوسط ، بل يصلح لكل مكان تعاني فيه النساء من الاضطهاد داخل أسرهن وفي المجتمع ، وسواء كان ذلك على يد جهات حكومية أو غير حكومية ، فقد مهدتن الطريق نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين وتمكين المرأة كطريق للديمقراطية الحقيقية والسلام والعدالة.

لدي ذكريات حية عن زيارتيّ القصيرتين إلى روج آفا وأتوق للعودة لتعلم المزيد حتى أتمكن من نشر الحقيقية وأيضًا لمشاهدة حاكم تركيا وهو يدان في محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب التي أنهت حياة هؤلاء القياديات الاستثنائيات. بعهد الأخوات أعانق كل واحدة منكن ودعمي لكنّ لن يتوقف أبداً