معرضان لصور وكتب القائد عبد الله أوجلان والأشغال اليدوية بمناسبة 8 آذار

نظمت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة لشمال شرق سوريا معرضًا لصور وكتب القائد عبد الله أوجلان وفقرات غنائية فلكلورية تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، ضمن فعاليات الثامن من آذار.

وتضمّن المعرض لوحات تحمل صور القائد عبد الله أوجلان في مرحلة طفولته، والكتب التي ألفها باللغتين العربية والكردية منها "كيف نعيش، التاريخ المخفي في حاضرنا ونحن مخفيون في بداية التاريخ، ملحمة الانبعاث، رسائل الأمل، مرافعات ومجلدات أوجلان".

وحضر المعرض الذي أقيم في صالة مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو في شمال شرق سوريا، أهالي مقاطعة قامشلو، وشخصيات التقت القائد أوجلان، إلى جانب العديد من الكتّاب والمثقفين والأحزاب السياسية.

بدأت الفعالية بكلمة ترحيب من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، شاها خليل، وقالت "نبارك الثامن من آذار على القائد عبد الله أوجلان، ثم على جميع النساء حول العالم".

وأضافت: "تيمنًا بالفكر النبيل الذي يحمله القائد عبد الله أوجلان للإنسانية تم افتتاح هذا المعرض، نحن في حركة المرأة نقدم نقدّنا الذاتي ولن نجعل يوم الثامن من آذار وحده يومًا للمرأة بل سنجعل كافة أيامنا 8 من آذار، وسنفتح على الدوام المعارض الخاصة لكتب القائد وصوره".

وأشارت إلى أنهن في الحركات النسائية على أمل أن يحوّلن يوم الثامن من آذار في هذا العام إلى يوم للانتفاضة، بأن تشارك فيه جميع النساء، وتعتبر كل أيام السنة أيامًا للمرأة وليس فقط يوم الثامن من آذار".

واختتمت شاها حديثها بالقول "لن نتوقف عن القيام بالفعاليات حتى يتم تحرير القائد عبد الله أوجلان من سجنه المنفرد والعيش بحرية معه".

وبعد انتهاء الكلمات توجّه الحضور إلى صالة المعرض والاطلاع على صور وكتب القائد، تلاها إلقاء تقديم فرقة كفنا شوبي التابعة للمركز الثقافي لناحية ديرك مجموعة من الأغاني الفلكلورية.

وبحسب اللجنة المشرفة، فإن المعرض سيستمر إلى الساعة 16:00 من عصر هذا اليوم.

الحسكة

افتتح مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة معرضًا للرسومات والأشغال اليدوية والأدوات الفلكلورية التي تمثل الشعب الكردي، تحت شعار "نضالنا ضمان حرية المرأة".

ويأتي افتتاح المعرض، اليوم، من قبل مؤتمر ستار في الناحية في إطار استمرار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من آذار.

أقيمت الفعالية في مركز الثقافة والفن في الناحية، وحضرها العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة وإداريي لجنة الثقافة والفن في المقاطعة، ومعظم النساء اللواتي شاركن في المعرض حضرن بزيهن الكردي الفلكلوري.

وتضمن المعرض أشغالًا يدوية "سجاد مطرز يدويًّا، الزي الكردي الفلكلوري، أدوات تراثية قديمة، مكتبة تتضمن كتبًا كردية وعربية، صور ولوحات للقائد أوجلان".

وهذا وسيستمر المعرض حتى الساعة الـ 3 من ظهر اليوم.

(كروب)

ANHA