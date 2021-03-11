معرض تراثي فلكلوري في ناحية تربه سبيه

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، افتتح مكتب المرأة في مجلس ناحية تربه سبيه معرضًا فلكلوريًّا يظهر من خلاله تراث مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان، وعرض فيه أدوات تراثية وفلكلورية كانت تستعمل قديمًا ومن مقتنيات المرأة.

وافتتح المعرض في كومين روج آفا شمال ناحية تربه سبيه خلال مراسم، بدأت بكلمة افتتاحية من قبل الإدارية في مكتب المرأة في مجلس ناحية تربه سبيه غالية أيوب.

وأشارت غالية أيوب إلى أن المرأة تركت بصمة في التاريخ، وأننا نحاول من خلال هذا المعرض إظهار والحفاظ على تراث و فلكلور مكونات المنطقة".

بعدها قُصّ شريط الافتتاح من قبل زوجة الشهيد أحمد الزك، نورة خليل، ليتجول بعدها الحضور في المعرض والتعرف على الأدوات التراثية الفلكلورية.

ومن الأدوات التي ظهرت في المعرض، أدوات كانت تستخدم في النسيج والغزل وأدوات طحن الحبوب، بالإضافة إلى عرض الزي الفلكلوري، وأدوات المطبخ التي كانت تستعمل لتحضير الطعام.

واختتم المعرض بتقديم فرقة الشهيد خبات التابع لمركز هيزل للثقافة والفن بعضًا من الأغاني الفلكلورية.

(م ح)

ANHA