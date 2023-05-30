معرض روج آفا الثامن للفن التشكيلي يُسدل ستاره هذا العام بتكريم الفنانين المشاركين

اختتمت اليوم هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة فعاليات المعرض الثامن للفن التشكيلي تحت مظلة ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي، والذي بدأت فعالياته عبر سمبوزيوم في مدينة كوباني، تحت شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب".

وعُرض خلال 3 أيام في المعرض، 109 أعمال فنية، غالبيتها لوحات، بالإضافة إلى منحوتة واحدة وقطعة واحدة من فن الكولاج، وذلك من تاريخ 28 أيار وحتى 30 أيار.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضو اللجنة التحضيرية، عبد المجيد خلف، رحب من خلالها بجميع الحضور، وقال عن المعرض: "يقام كل عام على شكل معرض وكل عامين على شكل ملتقى"، مضيفاً: "شارك هذا العام في الملتقى ٢٠ فناناً في السمبوزيوم ، وفي قامشلو ٨٩ فناناً ليصبح عددهم ١٠٩ فنانين"،

ودعا عضو اللجنة التحضيرية عبد المجيد خلف، الجميع للحفاظ على الفن، والعمل على تطويره، شاكراً في ختام كلمته كل شخص وهب قطرة دم وعرق من أجل إيصال المعرض إلى هذا اليوم ونجاحه.

تلتها فقرات غنائية، وحلقات دبكة قدمت من قبل الفنانين أفين بلال، وعجيب إبراهيم، التابعين لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

وانتهت فعاليات معرض روج آفا الثامن للفن التشكيلي بدورته الثامنة، وملتقاه الرابع، بتكريم 109 فنانين شاركوا في المعرض، من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، والرئيس المشترك لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، إلياس سيدو.

والجدير بالذكر أن هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بادرت خلال المعرض لاقتناء 25 لوحة.

(ك آك)

ANHA