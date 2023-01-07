معرض رسومات أطفال عفرين يختتم في قامشلو

في الـ 5 من كانون الثاني الجاري، افتتح في مدينة قامشلو، بتنظيم من رابطة عفرين الاجتماعية ومجلس سوريا الديمقراطية، معرض ضم 100 لوحة تنوعت بين الرسم بالألوان المائية والخشبية، وجسد الأطفال في رسوماتهم معاناة مهجري عفرين القاطنين في مخيمات مقاطعة الشهباء وثقافة عفرين كما تضمنت الرسومات صور شجرة الزيتون كرمز للسلام.

وزار المعرض في يومه الثالث والأخير وفود من مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ودائرة العلاقات الخارجية، وأعضاء من مجلس عوائل الشهداء. وبعض الأهالي من قامشلو.

القائمون على المعرض أفادوا لوكالتنا، أن ثمن 28 من اللوحات التي بيعت خلال المعرض سيتم التبرع بها، لصالح شراء بعض مستلزمات أبناء الشهداء المهجرين من عفرين.

(ع د/سـ)

ANHA